Una mujer de 85 años murió el lunes por la tarde tras ser atacada por un caimán mientras paseaba a su perro por una urbanización de Florida, en el sureste de Estados Unidos, indicaron medios locales.



Poco después del mediodía, agentes de la oficina del sheriff del condado de St. Lucie (este) y de la Comisión de Conservación de la Pesca y la Fauna estatal recibieron una llamada de emergencia por un ataque de caimán en Spanish Lakes, una urbanización reservada para mayores de 55 años, según la cadena Wptv.



Unos vecinos de la víctima contaron a ese medio que la mujer estaba paseando a su perro por el barrio cuando un caimán lo agarró. La anciana trató entonces de liberar a su animal y, mientras forcejeaba, el reptil la mordió detrás de una casa cercana a un canal.



"Vi a mi vecina, el perro corría y mi vecina estaba en el suelo y un caimán le mordía la pierna y la arrastraba al agua", contó Carol, una vecina de 77 años, a la cadena de noticias Wpbf.



"Le dije: 'nada hacia el bote de remos', y ella me dijo: 'no puedo, el caimán me tiene agarrada'", añadió.



Carol corrió hasta su garaje, agarró un palo y volvió al canal, pero la víctima ya no estaba allí.



Las autoridades recuperaron el cuerpo de la anciana en el agua, y un trampero capturó al caimán, que medía unos 3,3 metros de largo, según Wptv. El perro sobrevivió al ataque.



"Nuestras oraciones van para los seres queridos de la víctima y los residentes de Spanish Lakes que conocían a la víctima y presenciaron el ataque", escribió la oficina del sheriff de St. Lucie en la red social Facebook.



Las heridas graves causadas por caimanes son poco frecuentes en Florida. De acuerdo con la FWC, en los últimos 10 años el estado ha registrado una media anual de ocho mordeduras no provocadas que requirieron tratamiento médico profesional.



La probabilidad de que un residente del estado resulte gravemente herido durante un incidente no provocado con un caimán es aproximadamente de una entre 3,1 millones.