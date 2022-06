Un adolescente muerto y tres heridos tras un tiroteo en Washington, Estados Unidos

Un joven de 15 años murió y tres personas resultaron heridas -- incluyendo un policía -- en un tiroteo tras un concierto no autorizado en Washington el domingo por la noche, informó el jefe de la policía local de la capital estadounidense.



El tiroteo se produjo después de dos incidentes violentos durante un concierto no autorizado que obligó a la policía a clausurar el evento, informó el comandante del Distrito de Columbia, Robert Contee, a la prensa.



Pese a la abundante presencia policial para dispersar a la multitud, un joven murió por una herida de bala en las cercanías.



Contee informó que no hubo un intercambio de balas y que todavía no se recupera el arma.



Todavía no se sabe por qué el joven fue alcanzado por una bala, pero antes del incidente la policía requisó dos armas cerca del lugar y estaban persiguiendo a un hombre con una pistola sin licencia, indicó la policía.



Estados Unidos enfrenta un profundo debate en medio de una epidemia de violencia por armas de fuego. Desde principios de año más de 20.000 personas han muerto por heridas a bala, según el recuento de la oenegé Gun Violence Archive, un balance que incluye los suicidios.