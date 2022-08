Ucrania rechaza acusación de Amnistía Internacional de que puso civiles en peligro

Ucrania se dijo este jueves "indignada" por las acusaciones de la oenegé Amnistía Internacional (AI) de que el ejército ucraniano puso en peligro la vida de civiles en la guerra contra Rusia.



"Estoy tan indignado como ustedes por el informe de Amnistía Internacional. Lo considero injusto", dijo el canciller, Dmytro Kuleba, en un mensaje en Facebook.



Según Kiev, la organización de derechos humanos establece una "falsa equivalencia" entre las acciones de las fuerzas invasoras rusas y las tropas ucranianas que defienden al país.



AI afirmó que el ejército ucraniano puso en peligro a los civiles al establecer bases militares en escuelas y hospitales y lanzar ataques desde zonas pobladas para frenar la invasión rusa.



Lea aquí: Los talibanes dicen carecer de "información" sobre la presencia de Al Zawahiri en Afganistán



Estas tácticas violan el derecho internacional humanitario, advirtió la organización en un comunicado.



"Hemos documentado una tendencia de las fuerzas ucranianas a poner en peligro a los civiles y a violar las leyes de la guerra cuando operan en zonas pobladas", declaró Agnès Callamard, secretaria general de AI.



"El hecho de estar en una posición de defensa no dispensa al ejército ucraniano de respetar el derecho internacional humanitario", agregó.



Entre abril y julio, expertos de la oenegé investigaron los bombardeos rusos en las regiones de Járkov (este), del Donbás y de Mikolaiv (sur). Inspeccionaron los lugares alcanzados por los ataques e interrogaron a supervivientes, testigos y familiares de las víctimas.



Según AI, los investigadores encontraron pruebas de que las fuerzas ucranianas lanzaban ataques a partir de zonas residenciales pobladas y establecieron bases en edificios civiles de 19 localidades de estas regiones.



Lea además: China inicia grandes maniobras militares alrededor de Taiwán tras visita de Pelosi



La organización apuntó que otras opciones, como operar desde bases militares o desde zonas boscosas, no habrían puesto en peligro a los civiles.



También señaló que, según sus informaciones, los soldados que se instalaron en estas zonas no pidieron a los civiles que las evacuasen.



Aunque la oenegé denuncia estas tácticas, insiste en que "no justifican de ninguna manera los ataques rusos indiscriminados" contra la población civil.