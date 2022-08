Los talibanes dicen carecer de "información" sobre la presencia de Al Zawahiri en Afganistán

Los talibanes aseguraron el jueves "no tener información" sobre la presencia en Afganistán de Ayman Al Zawahiri, el jefe de Al Qaeda, que Estados Unidos anunció haber abatido con un ataque con drones en Kabul, la capital afgana.



El asesinato de Zawahiri es el mayor golpe para Al Qaeda desde que las fuerzas especiales estadounidenses mataron a Osama bin Laden en 2011.



Su presencia en Kabul pone en la cuestión de la promesa de los talibanes de no dar cobijo a grupos armados en Afganistán.



"Los líderes del emirato islámico de Afganistán no tienen información sobre la llegada y presencia en Kabul de Ayman Al Zawahiri", asegura una nota de prensa oficial del gobierno talibán, en la que este último cita por primera vez el nombre del líder de Al Qaeda .



Inubicable durante más de una década, Al Zawahiri es considerado uno de los autores intelectuales de los ataques del 11 de septiembre de 2001, que mataron a casi 3.000 personas en las torres gemelas del World Trade Center en Nueva York y en la sede del Pentágono, Cerca de Washington.



El lunes, el presidente estadounidense Joe Biden había anunciado en televisión la muerte del máximo responsable de la red yihadista en la noche del sábado al domingo.



Un alto responsable del gobierno de Washington declaró que el egipcio, de 71 años, se encontró en el balcón de una casa de tres plantas en la capital afgana cuando fue disparado con dos misiles Hellfire.



La declaración cuidadosamente formulada de los talibanes no confirma la presencia en Afganistán de Al Zawahiri ni reconoce su muerte.



El gobierno de Kabul "ha pedido a los servicios de inteligencia que lleven a cabo una investigación exhaustiva y seria del incidente", detalla el comunicado.

"Ninguna amenaza"

"Condenamos enérgicamente una vez más el hecho de que Estados Unidos invadido nuestro territorio y haya violado todos los principios internacionales. Si tal acción se repite, la responsabilidad de todas las consecuencias recaerá en los Estados Unidos de América", agrega el comunicado.



Los talibanes reiteraron en su declaración que no había "ninguna amenaza" para ningún país en suelo afgano.



El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo el lunes que al "albergar y dar refugio" a Zawahiri, los talibanes "violaron gravemente el acuerdo de Doha", que preveía la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán.



Como parte del acuerdo, los talibanes prometieron no permitir que Afganistán se convierta nuevamente en una plataforma de lanzamiento para la yihad internacional, pero los expertos creen que el grupo nunca rompió los lazos con Al Qaeda.



"Se ha hecho justicia" a las familias de las víctimas asesinadas en las torres gemelas del World Trade Center en Nueva York y en la sede del Pentágono cerca de Washington, agregó el presidente Biden el lunes.



El ataque del domingo es el primer ataque estadounidense conocido contra un objetivo en Afganistán desde que Washington retirará sus fuerzas del país el 31 de agosto de 2021, pocos días después de la vuelta al poder de los talibanes.



La vivienda atacada el domingo con drones se encontró en Sherpur, uno de los barrios más exclusivos de Kabul, con villas en las que residen varios altos funcionarios y comandantes talibanes.



Al Zawahiri se encontró entre los hombres más buscados del mundo.



Estados Unidos había prometido 25 millones de dólares de recompensa por información que permitiera encontrarlo.



El egipcio tomó las riendas de la nebulosa yihadista en 2011, tras la muerte de Bin Laden, asesinado por un comando estadounidense en Pakistán.



La noticia de su muerte se produce un mes antes del primer aniversario de la retirada definitiva de las tropas estadounidenses de Afganistán, dejando el país en manos de la insurrección talibán que ha combatido a las fuerzas occidentales durante dos décadas.