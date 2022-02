Ucrania: las razones por las cuales estalló la guerra que tiene al mundo en vilo

Tres décadas después de la disolución de la llamada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (Urss), el sueño nacionalista de Vladimir Putin de restablecer el territorio a cualquier costo desata una confrontación que amenaza con detonar una Tercera Guerra Mundial.



Una batalla de connotaciones geopolíticas porque Ucrania es de las últimas naciones que decidió anexarse al territorio de la Unión Europea, pero que conlleva también una fuerte carga militar y económica porque este país, de más de 40 millones de habitantes, se sumaría a la Otan y posee en el subsuelo una de las grandes riquezas en materia agrícola, minerales y metales con la que contara hasta diciembre de 1991 la Unión Soviética.



¿Cuáles son los antecedentes de la relación de Rusia y Ucrania?

​

Ambos países formaron parte de la llamada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Urss, que fue creada en 1922 con el fin de restructurar la economía y la política para mejorar las condiciones sociales de la población de las quince naciones que la integraban.



Desde que se disolvió la Urss, Ucrania ha estado dividida entre Occidente y Rusia, nación que en los últimos años y particularmente desde que Putin asumió el poder, no dejó de expresar su oposición a que la exrepública soviética se acercara a la Unión Europea.



Lea aquí: Miles de rusos opositores a la guerra se organizan y piden el cese al fuego en Ucrania



¿De qué manera y cuándo alcanza Ucrania su independencia?

​

El 1 de diciembre de 1991, estando aún integrado a la Unión Soviética (se disolvió el 25 de diciembre de 1991), el pueblo ucraniano votó un referéndum en favor de la independencia, resultados que inmediatamente fueron reconocidos por el entonces presidente de Rusia, Boris Yeltsin.



¿Hubo acuerdos entre los países surgidos de la disuelta Unión Soviética?

El 8 de diciembre de 1991 Rusia, Ucrania y Bielorrusia firman un acuerdo que establece una Comunidad de Estados Independientes (CEI).



Sin embargo, durante los cinco años siguientes Ucrania intentará liberarse de la tutela política de su gran vecino, Rusia, que había comenzado tres siglos atrás. Sin embargo, Ucrania no se compromete totalmente con la CEI, percibida como una estructura dominada por Rusia para anexarse a las antiguas repúblicas soviéticas, con lo que empiezan las diferencias entre estos países.



¿Hubo algún acercamiento que permitiera una salida pacífica?



El 5 de diciembre de 1994, Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Kazajistán, Estados Unidos y Reino Unido firman el Memorándum de Budapest sobre garantías de seguridad. En el documento aprobado, los países firmantes se comprometen a respetar la independencia, la soberanía y las fronteras de Ucrania a cambio de que este país abandonara las armas atómicas que había heredado de la antigua Unión Soviética.



¿De qué sirvieron las negociaciones entre ambos países en 1997?

​

El 31 de mayo de 1997, Rusia y Ucrania firman un tratado de amistad y cooperación, que no despeja sin embargo la ambigüedad de las relaciones de Kiev con la Organización del Tratado Atlántico Norte (Otan).



El Kremlin se opuso firmemente a que Ucrania o cualquier otra exrepública soviética se una a la Alianza Atlántica. Pero este tratado resolvió la espinosa disputa sobre el reparto de la antigua flota soviética en el Mar Negro, anclada en Sebastopol, en Crimea (Ucrania).



Rusia conserva la propiedad de la mayoría de los barcos, pero pagaría a Ucrania una renta por el uso del puerto de Sebastopol. Además, Rusia, en aquel entonces principal socio comercial de Kiev, conservaría su ‘arma económica’ frente a Ucrania, muy dependiente del petróleo y el gas rusos.



Lea también: En imágenes: Un misil ruso impactó en un edificio residencial en Kiev

En el año 2003, el Gobierno de Ucrania firma un acuerdo sobre la creación de un Espacio Económico Común con sus vecinos de Rusia, Bielorrusia y Kazajistán.

¿En qué momento Ucrania empieza a acercarse a la Unión Europea?



En noviembre de 2004, el candidato prorruso Viktor Yanukóvich gana la elección presidencial en Ucrania, que la oposición denuncia como fraudulentas. Una movilización masiva, la llamada Revolución Naranja, logra que la elección sea anulada por la Corte Suprema.



El 26 de diciembre, el líder de la Revolución Naranja, el opositor prooccidental Viktor Yúshchenko, que había sufrido un misterioso envenenamiento durante la campaña, abre una nueva era política en Ucrania poniendo fin a los 10 años de presidencia de Leonid Kuchma (1994-2005), que zigzagueaba entre la UE y Moscú.



Yúshchenko reitera la voluntad de Ucrania de adherir a la Unión Europea, a pesar de las objeciones de Bruselas y de la Otan. En 2008, en la cumbre de Burcarest, los dirigentes de los países de la Otan acuerdan que Ucrania tiene vocación de integrar la Alianza Atlántica, provocando la ira de Rusia.



¿Cómo reacciona Rusia a este hecho?



En 2014, Rusia lideró un referéndum para saber si los habitantes de Crimea, una península que tiene grandes reservas de gas y está ubicada en el Mar Negro en territorio ucraniano, preferían o no que su país formara parte de Rusia. A pesar de que la mayoría de los habitantes votaron a favor de integrarse a Rusia, el referéndum fue desconocido por Ucrania que lo calificó como ilegal. Ante esa respuesta, Rusia procedió a ocupar diversas zonas del territorio ucraniano oriental.



¿De qué manera se da esa ocupación y en qué regiones?



Las Fuerzas Especiales rusas toman el control de Crimea, que Rusia decide anexarse en marzo de 2014. En abril de ese mismo año separatistas rusos se apoderan de los lugares más importantes de Donbás, la región rusohablante del este de Ucrania, lo que da lugar a una guerra en mayo. Kiev y los países occidentales afirman que Rusia organizó la separación de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en represalia al viraje prooccidental de Ucrania.



Le puede interesar: En tercer día de invasión, Rusia anuncia que ampliará su ofensiva en territorio ucraniano



¿Por qué el temor de Rusia a que Ucrania se sume a la Unión Europea?



La gran preocupación de Rusia es que en la exrepública soviética se instalen bases militares al servicio de la Otan por la cercanía a Moscú. Ya en 2008, en la cumbre de Burcarest, los dirigentes de los países de la Otan acordaron que Ucrania tenía vocación de integrar la Alianza Atlántica, provocando la ira de Rusia. Recientemente Moscú presentó dos borradores de tratados para prohibir cualquier ampliación de la Otan y el establecimiento de bases militares de EE. UU. en países de la antigua órbita soviética.



¿Qué riquezas posee Ucrania?



Ucrania se ha convertido en la gran despensa de granos de la Unión Europea. El segundo país más grande de Europa territorialmente y posee enormes riquezas en materia agrícola; es líder en exportaciones mundiales de girasol y aceite de girasol, es uno de los cuatro principales exportadores de maíz del mundo y el séptimo productor mundial de trigo. Es el país con las mayores reservas de uranio recuperable de Europa y es el tercer mayor productor mundial de hierro.



¿Cómo se inició la invasión a Ucrania?



Previo a los bombardeos y los ataques terrestres en la madrugada del pasado miércoles, Rusia desplegó un ataque diplomático al anunciar su apoyo a las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este ucraniano, controladas por rebeldes apoyados por Rusia y que se han autoproclamado repúblicas independientes. Con esto el gobierno de Putin aumentó sus diferencias y tensiones con los países occidentales.



Un día antes de la invasión a Ucrania, el Parlamento ruso aprobó los acuerdos con los separatistas ucranianos y autorizó una supuesta fuerza para el “mantenimiento de la paz” en el país vecino, donde hay cerca de 150.000 militares y que culminó con la operación militar contra Ucrania.



¿Cuál ha sido el argumento que esgrime Rusia para invadir a Ucrania?



Rusia cree que Ucrania es parte de la misma etnia y por ende argumenta que debe invadir para proteger a esa población de habla rusa. Un argumento, según expertos, similar al que apeló en 1938 Adolfo Hitler para invadir territorio checoslovaco: la protección de una minoría étnica alemana.