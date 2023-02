Ucrania, con los primeros tanques occidentales, ve su victoria contra Rusia "inevitable"

La victoria de Ucrania en la guerra contra Rusia será "inevitable" si los países occidentales, que ya empezaron a entregar tanques pesados, mantienen su ayuda, afirmó el viernes el presidente Volodimir Zelenski, en el primer aniversario de la invasión de su país.



"Si nuestros socios cumplen con su palabra y respetan los plazos, nos espera una victoria inevitable (...). Quiero realmente que sea este año", dijo Zelenski en una rueda de prensa en Kiev.



Polonia anunció que ya había enviado a Ucrania cuatro tanques pesados Leopard 2 y prometió el envío "muy pronto" de 60 tanques polacos PT-91.



Suecia indicó que entregará "aproximadamente" diez Leopard y Alemania anunció el envío de otros cuatro, además de los catorce ya previstos para reforzar la resistencia ucraniana.



El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksii Reznikov, prometió una contraofensiva general, en momentos en que se libran encarnizados combates en el este.

Más sanciones

Las tropas rusas entraron en Ucrania el 24 de febrero de 2022. Actualmente numerosas ciudades ucranianas están en ruinas, una parte del país vive bajo ocupación rusa y el balance de muertos y heridos en cada bando supera los 150.000, según estimaciones occidentales.



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que el presidente ruso, Vladimir Putin, "no logró ni uno solo" de sus objetivos en un año de guerra.



"En lugar de borrar a Ucrania del mapa, se enfrenta a una nación más vigorosa que nunca", destacó en Tallin, la capital de Estonia.



Rusia apostaba por una victoria rápida que permitiera mantener a Ucrania dentro de su esfera de influencia, pero ahora parece limitar sus ambiciones al reconocimiento de la anexión de cuatro zonas separatistas del este.



Así y todo, el expresidente y número dos del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, se dijo seguro de la "victoria" y proclamó que las tropas rusas están dispuestas a llegar "hasta las fronteras de Polonia".



Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Rusia, a sectores como la banca y la industria de defensa, para limitar el acceso de Moscú a tecnología estratégica.



Sin embargo, el presidente estadounidense, Joe Biden, descartó el viernes suplir por el momento a Ucrania con los aviones de combate F16, al señalar en una entrevista con ABC News que Zelenski "no necesita F16 ahora".



La UE también aprobó su décima ronda de sanciones, que prevén "restricciones contra individuos o entidades que apoyan la guerra, divulgan propaganda o aprovisionan a Rusia con drones usados en la guerra".



Y el G7 de las economías más avanzadas del mundo amenazó con "fuertes costes" a países que ayuden a Rusia a eludir las sanciones.

Protestas y homenajes

En Berlín, manifestantes colocaron los restos de un tanque ruso frente a la embajada de Moscú, como "símbolo de la caída de Rusia".



En Londres, se llevó a cabo un minuto de silencio frente a la embajada rusa en presencia de diputados británicos y de diplomáticos.



Los ucranianos también rindieron homenaje a sus muertos.



Una exposición fotográfica en Bucha recordó el horror vivido por esta ciudad situada en la periferia noroeste de la capital ucraniana.



La exposición se realizó en una iglesia, junto al lugar donde fueron enterrados a la carrera en una fosa común las víctimas de la ocupación rusa, antes de su expulsión por las fuerzas ucranianas a finales de marzo de 2022.



"Permanecimos aquí, con mi mujer, durante un mes durante la ocupación. No nos movimos, vimos todos esos horrores", contó a la salida de la iglesia, con los ojos enrojecidos, Serguii Zamostian, un profesor jubilado de 62 años.

Plan chino

La Asamblea General de la ONU aprobó el jueves por 141 votos a favor, 7 en contra y 32 abstenciones una resolución que exige que Rusia "retire de inmediato, por completo y sin condiciones todas sus fuerzas militares" de Ucrania.



China, que se abstuvo, presentó el viernes una propuesta de doce puntos para una "solución política" en la que urge al diálogo, advierte contra el uso de armas nucleares e insta a no atacar a civiles.



"Me parece que [en ese plan] hay respeto a nuestra integridad territorial (...). Debemos trabajar con China en ese punto", afirmó Zelenski, que se dijo dispuesto a reunirse con el presidente chino, Xi Jinping.



La cancillería rusa indicó que "valora" los esfuerzos de China, pero insistió en la necesidad de que se reconozca su control sobre las cuatro regiones ucranianas anexadas.



El jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó en cambio que ese plan "no tiene mucha credibilidad", porque China "no ha sido capaz de condenar la invasión ilegal de Ucrania".



El estancamiento de las perspectivas de paz dio lugar a otras iniciativas.



El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reiteró su propuesta de crear un grupo de países para instaurar una mesa de negociación, una propuesta que Moscú dijo estar estudiando.



Zelenski expresó por su lado su voluntad de acercarse a países de América Latina y África, varios de los cuales se abstuvieron el jueves en el voto en la Asamblea General.

"Vivir con miedo"

Los ucranianos admiten su cansancio tras un año al ritmo de alertas antiaéreas y privados con frecuencia de electricidad y agua por los bombardeos, pero confían en un desenlace favorable del conflicto.



Oksana, una habitante de Kramatorsk (este) de 60 años, afirma "vivir con miedo" y esperar "la paz".



Galyna Gamulets, de 64 años y residente en Bucha, expresó orgullo por su nación y aseguró que su país tendrá "éxito" en repeler a los invasores.



El jefe del grupo paramilitar ruso Wagner aseguró que sus tropas habían tomado el pueblo ucraniano de Berjivka, al norte de la ciudad de Bajmut, sitiada por las tropas rusas desde hace meses.