Rusia desiste de la votación de resolución humanitaria sobre Ucrania en la ONU

Cada vez más aislada, Rusia desistió de someter a votación el viernes una resolución humanitaria sobre Ucrania en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas al carecer del apoyo de sus aliados más cercanos, anunciaron este jueves a la AFP varios diplomáticos que pidieron el anonimato.



"Recurrieron al copatrocinio" para su texto sobre el aspecto humanitario "y no ha habido retorno", dijo un embajador que pidió el anonimato, dejando entrever que ni China, ni India apoyan la polémica iniciativa rusa y no habrían votado a favor.



Rusia, que presentó el martes en el Consejo de Seguridad un proyecto de resolución pidió que se votara el miércoles antes de cambiar de opinión y posponerlo para el jueves y después para el viernes.



Moscú esperaba contar con el apoyo de China e India, dos países que el 25 de febrero se abstuvieron en la votación de la resolución presentada por Estados Unidos y Albania para denunciar la "agresión" de Ucrania, y que Rusia vetó.



"Esta semana, perversamente, Rusia presentó una resolución que, entre otras cosas, pidió protección para los civiles, incluidos mujeres y niños. Es un juego cínico frente al extremo sufrimiento humano", dijo este jueves la embajadora británica, Barbara Woodward, en la quinta reunión del Consejo de Seguridad consagrada a Ucrania desde la invasión rusa del 24 de febrero.



"Justo cuando las fuerzas rusas atacaron Mariúpol", en particular un teatro que albergaba a centenares de personas y niños, recordó la diplomática británica.



"Ucrania nunca será una victoria para Putin. Independientemente de los avances que haga, ni de las personas que mate o las ciudades que destruya", advirtió por su parte la embajadora de Estados Unidos ante la ONU Linda Thomas-Greenfield.