Rusia asegura que continúa la invasión por negativa para negociar de Ucrania

El Kremlin acusó el sábado a Ucrania de haber arruinado una tregua al negarse a negociar, en el tercer día la invasión lanzada por el presidente Vladimir Putin contra el país vecino.



"En consonancia con las negociaciones esperadas, ayer en la tarde el presidente ruso ordenó suspender el avance de las principales fuerzas" de las tropas de Moscú, afirmó el portavoz del ejecutivo, Dmitri Peskov. "Debido a que el lado ucraniano rechazó las negociaciones, las fuerzas rusas reanudaron el avance esta tarde".



Una horas más tarde, Putin llamó al ejército ucraniano a dar un golpe de Estado y calificó al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski y a su círculo como una "banda de drogadictos y de neonazis".



Estados Unidos desestimó la oferta de Rusia como poco creíble.



Al ser interrogado sobre la cascada de sanciones contra Rusia, Peskov respondió que estas medidas eran "previsibles" y afirmó que "hay medidas para minimizar su efecto para todos los sectores de la economía".



"Vamos a tener que desarrollar las medidas de retaliación", concluyó.



Peskov aseguró que Putin había aceptado la propuesta de negociar e incluso propuso Minsk como foro, pero Ucrania propuso a Varsovia como lugar alternativo, lo que "rompió la comunicación"; por lo cual, por ahora no hay ningún tipo de entendimiento con Kiev, a pesar de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, también se ha mostrado abierto al diálogo.



"No tememos a Rusia, no tememos a hablar con Rusia, a hablar de todo: de garantías para nuestro Estado, del estatus de neutralidad", aseguró Zelenski



Putin ha marcado entre sus objetivos "desnazificar" Ucrania e incluso ha instado a las fuerzas ucranianas a hacerse con el poder. Zelenski ha afirmado este sábado en un vídeo que por ahora ha fracasado el plan ruso de imponer políticos "marionetas" en Kiev.