Revelan los resultados de ADN de la joven que decía ser Madeleine McCann

Julia Wendell, la joven polaca que se hizo famosa en redes sociales por asegurar ser Madeleine Mccann, rectificó sus sospechas a partir de una prueba de ADN.



En entrevista con varios medios locales, Wendell señaló que no recuerda parte de su infancia y que en ocasiones se le vienen imágenes a la cabeza de una playa donde hacia mucho calor.



Además, compartió en sus redes sociales las presuntas pruebas por las cuales levantó sus sospechas sobre su identidad, comparando, por ejemplo, algunos de sus rasgos físicos con los de Madeleine Mccann, la pequeña que desapareció hace 15 años en Portugal y cuyo paradero continua siendo un misterio.



“No recuerdo la mayor parte de mi infancia, pero mi primer recuerdo es muy fuerte y se trata de vacaciones en un lugar cálido donde hay una playa y edificios blancos o de colores muy claros con apartamentos. No veo a mi familia en este recuerdo”, dijo la joven.



Luego de que se le realizar la prueba de ADN, la joven pudo confirmar que es de Polonia, como lo habían predicho sus padres. Sin embargo, no comparte rasgos genéticos con Madeleine Mccann, empezando porque la menor era de Rothley, Leicestershire, Reino Unido.



La familia de la joven se pronunció sobre sus recientes declaraciones.



“Siempre tratamos de entender todas las situaciones que sucedieron con Julia. Amenazas a nuestra dirección por parte de Julia, sus mentiras y manipulaciones, actividad en internet... lo hemos visto todo y hemos tratado de prevenirlo, explicarlo, le hemos pedido que se detenga”, expresaron a través de un comunicado.



“Siempre tratamos de ayudarla a recuperarse. Julia es mayor de edad desde hace varios años. Ella se mudó de la casa. Ella rechaza el tratamiento, no toma medicamentos regularmente. Tampoco aprovechó la posibilidad de tratamiento en un muy buen centro de Polonia, que accedió a aceptarla”, agregó.