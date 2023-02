El misterio de Madeleine McCann revivió y ahora tiene en vilo al mundo

Hace más de 16 años, la pequeña Madeleine McCann estremeció al mundo tras su misteriosa desaparición. La niña vacacionaba junto a sus padres Kate y Gerry McCann, en la región portuguesa de Algarve, y desapareció de su habitación de hotel mientras ellos cenaban con amigos a pocos metros.



Ahora un nuevo suceso tiene en vilo a la familia, pues una joven polaca de 21 años, dice ser su hija, Madeleine McCann.



El enigma ha vuelto a resurgir tras las declaraciones que la joven ha dado a través de sus redes sociales, donde compara ciertas similitudes suyas con la pequeña Madeleine, como una marca en su ojo, conocida como coloboma, y el hoyuelo en su mejilla. Y donde, además, expone algunos recuerdos de su infancia, que para ella permanecen borrosos.



En sus reminiscencias, Julia Wandelt —nombre de la chica polaca— asegura que hay imágenes de lo que al parecer fueron unas vacaciones en la playa. “Se trata de un lugar cálido donde había playa y edificios blancos o de colores muy claros con apartamentos. Recuerdo que vi tortugas en la playa. No veo a mi familia en este recuerdo”, afirmó.



Wandelt también declaró que comenzó a dudar de su verdadera procedencia e identidad cuando intentó preguntar por su infancia. “No había oído hablar de este caso hasta que comencé a hacerles preguntas a mis padres sobre mi infancia, ya que tengo poco o ningún recuerdo de eso”.



Al parecer, la joven escuchó una conversación de su abuela que la llevó a pensar que podría ser la niña desaparecida hace unos años.



Algo que levanta las sospechas en este caso, es que su familia adoptiva se abstuvo de entregarle información al respecto, e incluso, según Wandelt, no quieren saber nada de ella por decir que es la niña desaparecida en Portugal.



La joven polaca ha indicado, en varios videos, que su familia le ha acusado de no ser normal, por “dar esperanzas a los McCann”. De hecho, han asegurado que ella “necesita ayuda psiquiátrica” y la acusan de “montar un circo”.



Según un afamado portal internacional, la joven reconoció que tiene amnesia postraumática y que en 2018 terminó en un psiquiátrico de niños y adolescentes. “Aparentemente también fui a psicólogos, pero no lo recuerdo”.



Tras hacerse viral, y llegar a oídos de los extenuados padres, quienes no han dejado de buscar a su hija, que hoy tendría 19 años de edad, los McCann habrían aceptado realizarse una prueba de ADN con Julia Wandelt.



No obstante, otro eslabón hace parte de la cadena. En el verano de 2020, Christian Brueckner fue considerado uno de los principales sospechosos de la desaparición de la pequeña Madeleine, claro que este ya había sido imputado por varios delitos anteriores, entre ellos, tráfico de drogas, robo, pedofilia y abusos sexuales.



El hombre, se supo, rondó por aquél día, el complejo turístico en el que se alojaban los McCann, mientras sostenía una llamada telefónica que duró cerca de 30 minutos.



Se dice que este había estado rondando a los McCann, en al menos cuatro ocasiones antes del secuestro de la menor.

Cabos sueltos

Brueckner llevaba años robando en los resorts vacacionales de Praia da Luz, en Portugal. De hecho, dos años antes de la desaparición de Madeleine, el alemán robó y violó a una anciana en su casa de la misma localidad.



El hombre llamó la atención de las autoridades luego de que, en 2017, supuestamente le dijera a un amigo que “lo sabía todo” sobre lo que le había sucedido con la pequeña.



Sin embargo, el condenado, se ha declarado inocente de este hecho y, a pesar de las pocas evidencias, el caso sigue siendo un misterio.



Diversos medios de comunicación han asegurado que Brueckner también es investigado por la desaparición de Inga, la Madeleine de Alemania.