Rescatan vivos a dos mineros surcoreanos que estuvieron atrapados durante nueve días

Dos mineros surcoreanos salieron con vida después de nueve días atrapados en una mina de zinc que colapsó en el este del país.



Imágenes de las televisiones locales mostraron este viernes a los mineros emergiendo de la mina asistidos por los trabajadores de emergencia, que culminaron una complicada operación de rescate.



Los dos hombres quedaron atrapados en un agujero vertical a unos 190 metros bajo tierra cuando se produjo el accidente en la mina de Bonghwa (este), el 26 de octubre.



Los superviviente, de 62 y 56 años, estaban en condición estable, dijeron las autoridades.



Para mantenerse en calor hicieron un fuego y construyeron una tienda con plástico dentro del túnel, añadieron.



Los supervivientes "tenían café soluble con ellos y me han dicho que tenían eso como comida", dijo Lim Yoon-sook, del departamento de bomberos. "También me han dicho que aguantaron bebiendo cualquier agua que caía dentro del agujero", añadió.



Los familiares estaban llenos de alegría, sin poderse creer el desenlace. "Simplemente he gritado: ¡padre!", recuerda Park Geun-hyeong, el hijo de uno de los supervivientes, sobre el momento del reencuentro.



"Esto todavía parece surrealista", dice Lim, sobrina del otro superviviente, que salió de la mina con un parche en los ojos después de tantos días en la oscuridad.



Las buenas noticias llegan durante un momento de luto nacional en Corea del Sur por la muerte de más de 150 personas en una estampida durante la fiesta de Halloween en Seúl la semana pasada.



El presidente Yoon Suk-yeol publicó un mensaje en Facebook el sábado diciendo que el rescate era "realmente milagroso".



"Gracias y gracias a vosotros de nuevo por volver seguros de la encrucijada entre vida y muerte", escribió.