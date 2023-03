Reino Unido prohíbe TikTok "con efecto inmediato" en dispositivos gubernamentales

El Reino Unido anunció el jueves la prohibición inmediata de TikTok en los dispositivos gubernamentales, por razones de seguridad.



"Vamos a prohibir la utilización de TikTok en los dispositivos gubernamentales" con "efecto inmediato", declaró en el Parlamento el ministro de Estado, Oliver Dowden, cuya cartera incluye las cuestiones de ciberseguridad.



La aplicación, con la que se pueden compartir videos cortos, es muy popular entre los jóvenes pero sus detractores advierten que las autoridades chinas tienen acceso a los datos de sus usuarios en todo el mundo, algo que TikTok niega.



Se trata de una medida de "precaución", según el ministro. "Sabemos que ya hay un uso limitado de TikTok dentro del gobierno, pero se trata de una buena ciberhigiene", declaró.



"Dado el riesgo particular en torno a los dispositivos del gobierno, que pueden contener informaciones sensibles, es prudente y proporcionado restringir el uso de algunas aplicaciones", en particular las que tienen acceso y almacenan una "cantidad importante de datos", sostuvo.



En Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea se tomaron medidas similares.



El jueves, China instó a Estados Unidos a cesar los "ataques injustificados" contra TikTok, después de que Estados Unidos le pidiera a la empresa que se separase de su matriz china , ByteDance, para no ser vetada en el país, alegando razones de seguridad nacional.



"Estados Unidos no aportó hasta el momento ninguna evidencia de que TikTok amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos", señaló ante la prensa un portavoz de la diplomacia china, Wang Wenbin.