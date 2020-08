Rafael Correa será candidato a vicepresidente de Ecuador

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El exmandatario ecuatoriano Rafael Correa, quien reside en Bélgica y enfrenta varios procesos judiciales con órdenes de prisión, triunfó el sábado en las elecciones primarias de la organización Centro Democrático para formar un binomio junto al candidato presidencial Andrés Arauz, indicó esa tienda política.



"Andrés Arauz y Rafael Correa fueron ratificados en las elecciones primarias de Centro Democrático, que es parte de la coalición Unión por la Esperanza (UNES), como el Binomio Presidencial y Vicepresidencial", informó el movimiento en un comunicado.



El exgobernante (2007-2017) había anunciado el martes la postulación de ese binomio para las elecciones de febrero próximo por una coalición de izquierda, pero para oficializarlo debió cumplir el requisito de comicios previos, como dispone la legislación electoral ecuatoriana.



La agrupación política agregó que "efectuó sus primarias de forma telemática y definió además las candidaturas de asambleístas nacionales, provinciales y parlamentarios andinos", que encabeza la hermana de Correa, Pierina.



Arauz, de 35 años, con estudios universitarios en Economía en Estados Unidos y México, fue ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano en la administración del expresidente socialista.

Correa, también economista, de 57 años y elegido en tres ocasiones, no puede presentarse a las presidenciales debido a que la Constitución impide la reelección más de una vez tras ser reformada por iniciativa de su sucesor y exaliado Lenín Moreno, convertido en su principal adversario político.



La suprema Corte Nacional de Justicia ecuatoriana confirmó hace un mes para el exgobernante y varios de sus excolaboradores la condena a ocho años de cárcel por cohecho, en un proceso en el que fue juzgado en ausencia y que está en la última fase de casación, por lo que la sentencia aún no está ejecutoriada.



Correa también afronta una orden de prisión para ser enjuiciado por el secuestro en Colombia de un opositor ecuatoriano en 2012, delito por el cual no puede ser procesado en ausencia.



Otras organizaciones políticas también realizaron elecciones internas en esta jornada.



Resultaron nominados a la presidencia, entre otros, el líder ecologista indígena Yaku Pérez por el izquierdista Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización aborigen y campesina del país andino.



También oficializaron sus candidaturas Gerson Almeida, del Movimiento Ecuatoriano Unido, César Montúfar, de Concertación, Paúl Carrasco, de Juntos Podemos, y Ximena Peña, por el oficialista Alianza País.



El multimillonario Álvaro Noboa, en tanto, quien aspiraba a su sexta postulación presidencial, desistió de hacerlo para consolidar una candidatura de derecha en favor del banquero Guillermo Lasso, quien iría por tu tercer intento.