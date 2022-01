'Flurona', nombre genérico que se le ha dado a la infección simultánea por covid-19 y otro virus gripal, no es nueva ni representa actualmente una "alarma" para el mundo.



Así lo han explicado varios expertos, luego de que en Israel se diera a conocer que se había detectado el primer caso de una persona contagiada con influenza y covid-19 al mismo tiempo en ese país, una mujer embarazada que fue dada de alta el pasado 30 de diciembre.



Aunque la noticia fue reflejada con cierto alarmismo por algunos medios de comunicación internacionales, expertos han optado por mantener la calma y evitar generar caos en la población.

"Se le ha dado mucho 'bombo', pero la coinfección con gripe y Sars-CoV-2 ya se vio al principio (de la pandemia) y se está viendo ahora en varios países, incluyendo España", explicó Sonia Zúñiga, investigadora del Centro Nacional de Biotecnología de Madrid al diario El País de España.

En el mismo sentido se expresó Gonzalo Pérez Marc, investigador clínico del Hospital Militar Central en Buenos Aires, Argentina.



"Le han dado ahora el nombre de 'flurona' a la coinfección del virus de la influenza o gripe y el coronavirus. Si bien no son frecuentes, las co-infecciones de dos virus respiratorios pueden ocurrir", indicó Pérez Marc a Infobae, y aseveró que la llegada del otoño al sur del continente puede llevar a que se produzcan más casos en Sudamérica.



Por su parte, Zúñiga explicó que las medidas adoptadas para enfrentar el avance del coronavirus ayudaron a que no se registraran tantos casos de la 'flurona', pero con la relajación de medidas es normal que aparezcan estos casos.



"Por ahora e desconoce en gran medida el efecto que pueda tener la coinfección en cuanto a gravedad de la enfermedad", explicó Zúñiga, e insistió en la necesidad de vacunar a la población vulnerable, tanto contra el covid-19 como contra la influenza.

Otros casos

Pero los anteriores no han sido los únicos casos registrados de la 'flurona' desde el inicio de la pandemia.



El editor de Salud de El Espectador, Sergio Silva, se puso a la tarea de buscar referencias a la infección simultánea por gripe/influenza y covid-19 en la literatura científica.



Así, reveló que un informe de la Colaboración Cochrane de marzo de 2020 ya referenciaba la infección simultánea de varias personas, entre 68 pacientes que hicieron parte de un estudio en China, de covid-19 con patógenos como el virus de la gripe A, el virus de la gripe B, y las bacterias Mycoplasma pneumoniae y Legionella pneumophila.



También expuso un artículo de un equipo de médicos de Perú en el que se referenciaban cinco casos de infección simultánea, en pacientes de 67, 20, 56, 52 y 52 años de edad. Todos dieron positivo en un test PCR de covid-19; cuatro de ellos, además, tenía el virus de la influenza tipo A, mientras el restante tenía el de la influenza B.



Finalmente, indicó que otros artículos científicos publicados durante 2020 también dieron cuenta de infecciones parecidas: seis en Turquía y tres en Estados Unidos.



En todos los artículos, los especialistas llegaron a la conclusión de que la infección simultánea no parecía estar ligada a una sintomatología más grave o a una evolución más drástica de la enfermedad.

'Flurona' nace de la combinación entre flu (gripe, en inglés), y 'corona' (de coronavirus).



Se desconoce el origen exacto de la palabra, puesto que no aparece referenciada en literatura científica.



Sobre sus síntomas, al no ser un término que haga parte de un estudio científico, no se tiene mayor información asociada directamente a la 'Flurona'.



Cabe resaltar, sin embargo, que la infección simultánea por gripe y covid-19, se asocia a síntomas gripales entre leves y moderados.