Que ni esperen la tarjeta: Maduro y Ortega no fueron invitados al funeral de la reina Isabel II

Los presidentes de Venezuela y Nicaragua no fueron invitados al funeral de Estado de la reina Isabel II que se celebrará el lunes en Londres, informó el miércoles una fuente del gobierno británico.

No se invitó a las exequias a ningún representante de Venezuela, Afganistán y Siria, afirmó la fuente a la agencia de noticias británica Press Association. Por su parte, Nicaragua y Corea del Norte sólo fueron invitados a nivel de embajadores, al igual que Irán.



Pese a mantener relaciones diplomáticas mínimas con Caracas, el Reino Unido no reconoce a Nicolás Maduro como presidente y reconoce en su lugar al líder opositor Juan Guaidó.



Este reconocimiento ha estado en el origen de un largo litigio en Londres sobre cuál de ambos rivales políticos puede controlar las 32 toneladas de oro que Venezuela tiene en custodia en las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra. La justicia británica se ha pronunciado en varias ocasiones a favor de Guaidó.



A diferencia de Estados Unidos, el Reino Unido no había hecho hasta ahora condenas públicas del régimen nicaragüense del presidente Daniel Ortega.



Una fuente gubernamental británica ya había confirmado en los últimos días informaciones de la prensa según las cuales Rusia, Bielorrusia y Birmania no habían sido invitados al funeral de Estado de Isabel II, fallecida el pasado jueves a los 96 años.



Las exequias de la reina más longeva en la historia del Reino Unido reunirán a un centenar de líderes políticos de todo el planeta, entre ellos el presidente de Estados Unidos Joe Biden, así como representante de las monarquías mundiales.



España estará representada por el rey Felipe VI y la reina Letizia. Debido a los vínculos familiares entre ambas casas reales, también se invitó al rey emérito Juan Carlos y su esposa Sofía, provocando revuelo en España donde la figura del monarca que abdicó en 2014 en favor de su hijo es muy controvertida.