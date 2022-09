Video: "¡No puedo soportar esta maldita cosa!", la nueva bravuconada del rey Carlos III

Con pocos días como rey, Carlos III ha estado en el foco de atención por varios episodios controversiales que le han dado la vuelta al mundo y que han sido criticados en redes sociales.



El primer gesto que ha sido reprochado por miles de internautas sucedió en el acto de proclamación como Rey. En un video quedó evidenciado que cuando se disponía a firmar el documento oficial, se molestó con los objetos que habían encima de la mesa e hizo un gesto aireado hacia los miembros del protocolo para que quitaran unos lapiceros del escritorio.



Lea aquí: Miles de británicos salen a las calles de Londres para despedir a Isabel II con homenaje popular

King Charles seems angry at his desk setup pic.twitter.com/NhUrfYzkeO — Murtaza Ali Shah (@MurtazaViews) September 11, 2022

La segunda actitud del rey que ha sido criticada por mucho sucedió cuando se disponía ha firmar un documento en el castillo de Hillsborough.



Primero se molestó al firmar con una fecha equivocada y luego porque se manchó la mano con la tinta del bolígrafo.



"¿Hoy es 12 de septiembre?", preguntó el rey a sus asistentes. "13 de septiembre, señor", le contestaron. "Oh, Dios. He puesto mal la fecha. ¿Es 13? ", dijo de nuevo Carlos III, a lo que la reina consorte Camila le dijo: "Firmaste el 12 de septiembre más temprano".



Finalmente, el Rey le entregó a su esposa el bolígrafo, pero se molestó de nuevo al notar que se había manchado los dedos de tinta.



"Oh, Dios, odio esto. Mira, está por todo lado. (...) No puedo soportar esta maldita cosa… cada vez esto apesta", añadió malhumorado.