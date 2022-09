"¡Qué le pasa al mundo!": El repudio de varios líderes políticos al atentado a Cristina Kirchner

Varios dirigentes latinoamericanos y el jefe de gobierno español manifestaron su solidaridad hacia la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner después de que un hombre atentó contra ella con un arma de fuego, una semana después de que la fiscalía pidiera su detención e inhabilitación política por presunta corrupción.



El hombre, que fue detenido, apuntó contra el rostro de la exmandataria (2007-15) a muy corta distancia con un arma que no se disparó pese a haber sido gatillada, cuando llegaba a su casa, donde se había congregado una multitud de sus seguidores.



- "Enviamos nuestra solidaridad a la vicepresidenta CFKArgentina, ante el atentado contra su vida. Repudiamos enérgicamente esta acción que busca desestabilizar la Paz del hermano pueblo argentino. ¡La Patria Grande está contigo compañera! #FuerzaArgentina #FuerzaCristina". (Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Twitter)



- "Desde #Cuba, consternados con el intento de asesinato de @CFKArgentina , trasladamos toda nuestra solidaridad a la vicepresidenta, al gobierno y al pueblo argentinos". (Presidente cubano Miguel Díaz-Canel en Twitter)



- "El intento de asesinato a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, merece el repudio y condena de todo el continente. Mi solidaridad con ella, el Gobierno y el pueblo argentino. El camino siempre será el debate de ideas y el diálogo, nunca las armas ni la violencia". (Presidente de Chile, Gabriel Boric, en Twitter)



- "Toda mi solidaridad con la vicepresidenta @CFKArgentina y el pueblo argentino. El Gobierno peruano condena el atentado ocurrido hoy contra su vida. Repudiamos todo acto de violencia". (Presidente de Perú, Pedro Castillo, en Twitter)



- "Toda mi solidaridad a la compañera @CFKArgentina víctima de un criminal fascista que no sabe respetar las diferencias y la diversidad. Cristina es una mujer que merece el respeto de cualquier demócrata del mundo. Gracias a Dios que salió ilesa". (Expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), en Twitter)



- "Repudiamos enfáticamente el atentado contra la vida de la hermana @CFKArgentina, vicepresidenta de #Argentina. Desde el Estado Plurinacional de #Bolivia, enviamos todo nuestro apoyo, a ella, su familia, el gobierno y el pueblo argentino. #TodosConCristina". (Presidente de Bolivia, Luis Arce, en Twitter)



- "Condenamos el cobarde intento de magnicidio en contra de nuestra hermana @CFKArgentina. Toda nuestra solidaridad a la vicepresidenta. La Patria Grande está contigo hermana. La derecha criminal y servil al imperialismo no pasará. El pueblo libre y digno de #Argentina la derrotará". (Expresidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), en Twitter)



- "¡Qué le pasa al mundo! Mi solidaridad absoluta con Cristina". (Expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017) en Twitter)



- "Ningún acto guiado por el odio puede soportarse. Lo sufrido hoy por @CFKArgentina no debe permitirse jamás. Mi solidaridad con ella y mi rechazo y condena contra este acto criminal". (Expresidente de Perú Ollanta Humala (2011-2016) en Twitter)



- "El Gobierno de México expresa su rechazo y condena el atentado contra la Vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández".



"La solidaridad más completa de México con Cristina Fernández y el Gobierno de la República Argentina". (Canciller de México Marcelo Ebrard en dos tuits)



- "Nuestra firme condena al atentado contra la vicepresidenta @CFKArgentina. Manifestamos la solidaridad con el gobierno y pueblo argentino". (Canciller de Honduras, Enrique Reina, en Twitter)



- "Mi cariño y solidaridad, @CFKArgentina. Nuestra rotunda condena a este intento de magnicidio y el apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández y a todo el pueblo argentino. El odio y la violencia jamás vencerán a la democracia" (Presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, en Twitter).