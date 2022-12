Qatar advierte del "impacto negativo" de las medidas anticorrupción de la Unión Europea

Las medidas del Parlamento Europeo contra Qatar, cuyo acceso a la asamblea podría quedar bloqueado por un presunto caso de corrupción, tendrán un "impacto negativo" en las relaciones con el emirato rico en gas y en el suministro energético mundial, advirtió Doha el domingo.



La apertura de una investigación en Bélgica contra la eurodiputada griega Eva Kaili, sospechosa de haber sido sobornada por Qatar para defender los intereses del país que actualmente es sede del Mundial de fútbol, han sacudido a la institución europea.



El jueves en la sede del Parlamento en Estrasburgo, los eurodiputados votaron casi con unanimidad a favor de un texto para suspender de forma instantánea el acceso de los representantes de intereses cataríes al recinto mientras dura la investigación. La decisión final está en manos de la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.



La decisión de imponer "este tipo de restricciones discriminatorias" antes de que termine la investigación, "van a tener un impacto negativo en la cooperación regional y global en seguridad y las discusiones en curso sobre la pobreza energética global y la seguridad", dijo en un comunicado un diplomático de Catar.



Este país del Golfo es uno de los principales productores de gas natural licuado, junto con Estados Unidos y Australia.



Desde la invasión rusa contra Ucrania, Catar es cortejado por los países europeos que buscan una alternativa al gas ruso.

Blanco "exclusivo"

Los eurodiputados afirmaron estar "consternados" por las acusaciones de corrupción y de blanqueo de dinero, y decidieron suspender los trabajos de temas legislativos relativos a Catar, incluyendo una flexibilización de las visas para este país y un acuerdo sobre aviación.



Catar "rechazó firmemente" las acusaciones en su contra y lamentó "los juicios basados en informaciones inexactas reveladas por filtraciones, sin esperar una conclusión de la investigación", agregó el diplomático.



Además el funcionario señaló que Catar no es el único país citado en la investigación abierta en Bélgica, pero si ha sido blanco "exclusivo" de los ataques.



"Esta semana hemos observado una alarmante condena selectiva de nuestro país", afirmó el diplomático.



Según medios, también están siendo investigados representantes de los intereses de Marruecos.



Durante el proceso han sido detenidas seis personas, incluyendo Kaili, después de que en una redada se descubrieran bolsas con dinero en efectivo.



Los fiscales belgas indicaron que han estado investigando la trama de supuesta corrupción en el Parlamento Europeo durante más de un año antes de las redadas y los arrestos de los últimos días.



"Es profundamente decepcionante que el gobierno belga no haya realizado ningún esfuerzo para contactar con nuestro gobierno para esclarecer los hechos una vez que tuvo conocimiento de las acusaciones", dijo el emisario catarí destacando que su país es un socio "cercano" y un importante "proveedor" de gas.



En el comunicado, Catar destacó sus vínculos "sólidos" con muchos países de la Unión Europea, expresando su "gratitud a quienes han demostrado su compromiso con sus relaciones frente a la actual ola de ataques".



La presunta implicación del emirato en el escándalo y las numerosas controversias debido al Mundial por temas como los derechos humanos o el medioambiente, no desalentaron al presidente de Francia, Emmanuel Macron, de viajar a Doha para la final del torneo entre su país y Argentina.



El mandatario ya asistió a la semifinal entre Francia y Marruecos el miércoles.