Putin amenaza a Reino Unido si entrega a Ucrania municiones con Uranio

El presidente ruso, Vladimir Putin, amenazó el martes con "responder" si Londres suministra a Ucrania municiones cargadas con uranio empobrecido, tras declaraciones en ese sentido de una responsable británica.



"Hoy hemos sabido que Reino Unido (...) anunció no solo la entrega de tanques a Ucrania, sino también de obuses con uranio empobrecido (...). Si esto ocurre, Rusia se verá obligada a responder", declaró Putin.



Le puede interesar: "Somos grandes socios", presidente chino reafirma su buena relación con Vladímir Putin



"Parece que Occidente realmente ha decidido combatir a Rusia hasta el último ucraniano, no con palabras, sino con actos", continuó.



La viceministra británica de Defensa, Annabel Goldi, dijo el lunes por la noche, en respuesta a la pregunta de una parlamentaria británica, que Reino Unido planea suministrar a Ucrania obuses "con uranio empobrecido".



"Estas municiones son muy eficaces para destruir tanques y vehículos blindados modernos", subrayó en su respuesta por escrito, explicando que los obuses están destinados a ser usados con los tanques Challenger que Londres entregará a Kiev.



El ministro ruso de Defensa, Serguéi Shoigú, aseguró por su parte que "Rusia sabe cómo responder". "Veremos qué planean usar", advirtió, considerando que se había dado "un paso más" en la escalada.



Lea además: La Unión Europea aprueba plan por 2.000 millones de euros para apoyar a Ucrania



La organización nuclear británica Campaign for Nuclear Disarmament condenó la entrega de municiones con uranio empobrecido y alertó en un comunicado el martes que se trataría de un "desastre medioambiental y sanitario adicional para quienes viven en el corazón del conflicto".



El uso de proyectiles de uranio empobrecido es criticado por los riesgos que implicaría para la salud de los soldados que los usan y de las poblaciones donde impacten.