Primeros ministros de Polonia, República Checa y Eslovenia se reúnen con Zelenski

Polonia pide una "misión de paz" de la Otan, "protegida por las fuerzas armadas", para ayudar a Ucrania, declaró el martes por la noche en Kiev el viceprimer ministro polaco, Jaroslaw Kaczynski.



"Esta misión no puede ser una misión desarmada. Debe tratar de suministrar ayuda humanitaria y pacífica a Ucrania", declaró Kaczynski, citado por la agencia de prensa PAP.



Lea además: Dos muertos por bombardeos rusos en Kiev antes de nuevas negociaciones entre Ucrania y Rusia



El funcionario participó, junto a los primeros ministros polaco, checo y esloveno, en un encuentro con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y el primer ministro, Denys Shmygal.



Se trata de la primera visita de dirigentes extranjeros a Kiev desde que comenzó el ataque ruso el 24 de febrero.



"Creo que necesitamos una misión de paz de la Otan, o posiblemente una estructura internacional más amplia, pero una misión que sea capaz de defenderse y que esté en territorio ucraniano, que esté en territorio ucraniano con el acuerdo del presidente y el gobierno ucranianos, y que no sea una misión indefensa", dijo.



Lea también: Zelenski asegura que Ucrania tiene que admitir que no podrá formar parte de la Otan



Reunión de primeros ministros en Ucrania

Los primeros ministros polaco, checo y esloveno se reunieron este martes en Kiev con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en la primera visita de líderes extranjeros a la capital ucraniana, asediada desde la invasión de Rusia.



Los jefes de gobierno, quienes llegaron en tren, se sentaron en torno a una mesa con su homólogo ucraniano, Denis Shmyhal, y el presidente ucraniano, que les detalló la situación.



"Están bombardeando por todas partes. No sólo en Kiev, sino también en las zonas occidentales", les dijo Zelenski, según un vídeo publicado en su cuenta de Telegram.



"Debemos detener esta tragedia que se desarrolla en el Este lo antes posible. Por eso, junto con el viceprimer ministro (polaco) Jaroslaw Kaczynski, y los primeros ministros Petr Fiala (checo) y Janez Jansa (esloveno), estamos en Kiev", escribió por su parte el jefe de gobierno polaco, Mateusz Morawiecki, en Facebook.



El objetivo de la visita es "reafirmar el apoyo inequívoco" de la Unión Europea, UE, a Ucrania", agregó.



Shmyhal confirmó anteriormente la llegada de los primeros ministros en un mensaje en Twitter, saludando "el valor de los verdaderos amigos de Ucrania".



Dijo que sus conversaciones se centrarían en el apoyo a Ucrania y en "reforzar las sanciones contra la agresión rusa".



La visita se produce mientras Rusia bombardea objetivos en toda Ucrania, incluida Kiev, que casi ha sido rodeada por las tropas de Moscú, y mientras Rusia y Ucrania realizan conversaciones -que continuarán el miércoles- en un intento de poner fin a la guerra de casi tres semanas.