Policía reveló que autor de atentado suicida en mezquita de Pakistán llevaba uniforme policial

El autor del atentado suicida en una mezquita del cuartel de Peshawar, en Pakistán, llevaba uniforme policial y casco, informó este jueves la policía, que también indicó, en un balance revisado a la baja, que habían fallecido 84 personas.



Los agentes de servicio "no lo controlaron porque llevaba uniforme de policía (...) Fue un fallo (de) seguridad", declaró en rueda de prensa Moazzam Jah Ansari, jefe de la policía de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa.



El lunes por la tarde, cientos de agentes rezaban en la mezquita de la sede policial cuando ocurrió la explosión. Un muro se derrumbó y dejó atrapados a parte de los asistentes.



El atentado causó 84 muertos, y no 101 como se informó en un principio, debido a que algunas familias "registraron de manera duplicada" en hospitales a las víctimas, dijo a la AFP el jefe de la policía de Peshawar, Ijaz Khan. El responsable policial indicó que 83 eran policías y la otra víctima era una civil que vivía y trabajaba en el recinto.



Se trata de uno de los ataques más mortíferos ocurridos en Pakistán en los últimos años, y desde el recrudecimiento de la violencia en la región tras el regreso de los talibanes al poder en Kabul en agosto de 2021.



La policía tiene una "idea bastante precisa" sobre la identidad del autor, gracias a su cabeza, que fue hallada en el lugar de la explosión, y las imágenes de las cámaras de vigilancia.



"Hay toda una red detrás suyo", agregó Ansari, insistiendo en que el ataque no fue organizado por una sola persona.



El atentado dejó a la ciudad en un estado de tensión que no ocurría desde hace más de una década, cuando era escenario del militantismo desenfrenado de los talibanes paquistaníes (TTP), que luego fueron expulsados hacia la frontera montañosa con Afganistán.



Según los expertos, estos militantes se han visto envalentonados con el regreso de los talibanes al poder de Kabul.