Congreso de Perú rechaza nuevamente adelantar elecciones a 2023

El Congreso de Perú rechazó una vez más el miércoles un proyecto de ley que contemplaba elecciones generales en 2023, en medio de una ola de protestas contra la presidenta Dina Boluarte y los parlamentarios que ha dejado 48 muertos en siete semanas.



El pleno rechazó con 54 votos a favor, 68 en contra y dos abstenciones la segunda propuesta en una semana —y la tercera desde diciembre— para anticipar las elecciones en 2023. Se necesitaban 87 votos para aprobar la iniciativa legislativa que proponía celebrar elecciones en diciembre de este año.



La Presidencia de Perú emitió un mensaje en su cuenta Twitter donde lamentó "que el Congreso no haya alcanzado el consenso necesario para adelantar las elecciones" y reiteró que presentará "inmediatamente" un proyecto de ley donde insiste en su plan de celebrar comicios generales este año.



Tras asumir el mando del país el 7 de diciembre como presidenta interina tras la destitución del izquierdista Pedro Castillo, Boluarte anunció que terminaría el mandato oficial en 2026.



Pero el estallido de las protestas que exigen su renuncia la llevó a recortar el plazo hasta abril de 2024 y posteriormente proponer realizarlas este mismo año.



No obstante, el Congreso se ha negado a adelantar las elecciones.



Los congresistas de izquierda aplaudieron este miércoles el rechazo del proyecto de ley presentado por el partido de derecha fujimorista Fuerza Popular.



El texto rechazado contemplaba anticipar las elecciones generales para diciembre próximo y que las nuevas autoridades asumieran en mayo de 2024.



"El propósito de esta propuesta es uno solo, hemos adelantado este tema porque nuestro país se desangra", advirtió al empezar la sesión del parlamentario fujimorista Hernando Guerra García.



Boluarte había emplazado el domingo al Congreso a aprobar el adelanto de elecciones ante la crisis social que sacude al país.



Pero el empeño de las bancadas de izquierdas en condicionar su voto a cambio de un referéndum para formar una Asamblea Constituyente ha imposibilitado el consenso en el Congreso.

"Divorcio total"

En la calle piden "Renuncia Boluarte ya" o elecciones para abril de este año, mes que tradicionalmente eligen presidente los peruanos.



En las protestas el principal reclamo es que se reelijan presidente y congresistas. "Que se vayan todos", se leen en pancartas.



Este miércoles ocurrieron nuevas marchas y protestas en el centro de Lima, cerca del Congreso, con cientos de manifestantes contra el Gobierno.



Es la lucha por el Perú profundo "que alimenta al país, y pedimos la renuncia de Dina Boluarte", dijo a la AFP Cintya Huancco, una ingeniera agrónoma de 24 años proveniente de Acora, en Puno, una de las regiones con más protestas.



"El Congreso se ha negado al adelanto de elecciones y nosotros no estamos de acuerdo. Lo pedimos para abril (de 2023). Hago un llamado a todos los congresistas, por qué nos haces esto, por qué nos traicionas", cuestionó Huancco, ataviada con la vestimenta típica de Puno, de falda y sombrero multicolor.



"Que cierren el Congreso, no queremos a esos congresistas que tienen intereses personales", afirmó Beatriz Quispe, también de Puno.



Alonso Cárdenas, profesor de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), dijo a la AFP que este nuevo rechazo marcaba "el divorcio total entre la clase política y la ciudadanía".



En la marcha del miércoles abundaron las banderas peruanas y las wiphalas (bandera de siete colores de los pueblos andinos). "Si Dina no renuncia Lima muere de hambre", gritaron campesinos de Ayapata, en Puno, región minera y de cultivos.

"Bomba de tiempo"

Tras el rechazo a las elecciones anticipadas, el Congreso empezó a debatir una nueva propuesta de las bancadas de izquierda, que incluye una consulta para realizar una Asamblea Constituyente, pero pocos minutos después fue suspendida hasta el jueves por una acalorada discusión entre los congresistas.



Todo este escenario "es una bomba de tiempo, es el peor escenario que podía pasarle al país, con una Presidenta que no renuncia y que pretenden continuar con el Congreso como si nada hubiera pasado", dijo el politólogo Cárdenas.



En un parlamento fraccionado en más de diez fuerzas políticas, además de congresistas independientes, las bancadas de derecha impulsan el adelanto de elecciones.



Boluarte y Fuerza Popular defienden el adelanto de elecciones para apaciguar las protestas que ha dejado 48 muertos desde la destitución y detención de Castillo después de que intentara disolver el Congreso y gobernar por decreto.



En paralelo a la crisis política, persisten las protestas con bloqueos de rutas que han provocado escasez de combustibles como gas doméstico en varias regiones, incluida Tacna, en la frontera sur con Chile.