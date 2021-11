Policía resultó ileso tras ser atacado con un arma blanca en Francia

Un hombre atacó este lunes por la mañana con un cuchillo a un policía delante de una comisaria de Cannes, sureste de Francia, antes de resultar herido por otro agente, indicaron fuentes policiales.



Aunque en un primer momento estas fuentes indicaron que se estudia la "pista terrorista", el caso, que investiga la policía judicial de Niza, no se elevó hasta ahora a la fiscalía nacional antiterrorista.



El policía "se salvó gracias a su chaleco antibalas", tuiteó el ministerio del Interior, Gérald Darmanin, quien viajó rápidamente a esta ciudad de la Costa Azul para visitar a los agentes.



Hacia las 6:30 a.m. hora local (12:30 a.m. hora de Colombia) del lunes frente a la comisaría de Cannes, el hombre abrió la puerta de un vehículo policial y apuñaló a un primer policía "en el pecho", antes de rodear el vehículo para atacar "al jefe de guardia", dijo una fuente policial.



En ese momento, otro policía hirió gravemente al agresor, que habría mencionado al "profeta" y que resultó herido de gravedad.



Según una de las fuentes, el agresor es un ciudadano argelino de 37 años, que no estaba fichado ni por la policía ni por los servicios de inteligencia.



Desde mayo de 2017, cuando inició su mandato el actual presidente de Francia, el liberal Emmanuel Macron, se registraron 17 ataques islamistas en el país y se desbarataron otros 36, tres en 2021, según las autoridades.



Desde 2015, una serie de atentados yihadistas han matado a más de 260 personas en Francia.