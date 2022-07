Policía de Richmond, EE.UU. aseguró haber frustrado un tiroteo durante el 4 de julio

La policía de Richmond afirmó este miércoles haber frustrado un tiroteo durante las celebraciones del 4 de Julio en esta ciudad del este de Estados Unidos, el mismo día en el que un hombre mató a siete personas en un desfile en un suburbio de Chicago.



Según el jefe de la policía de Richmond, Gerald Smith, una persona avisó a la policía que había oído una conversación sobre un plan para atacar Dogwood Dell, el gran parque de la ciudad donde miles de personas se iban a congregar para asistir a conciertos y fuegos artificiales el lunes, feriado por ser Día de la Independencia de Estados Unidos.



La llamada de teléfono llevó a la policía el 1 de julio a una vivienda donde encontraron a uno de los dos hombres potencialmente involucrados, con dos rifles de asalto, una pistola, varios cargadores y 223 municiones.

La persona, identificada como un ciudadano no estadounidense, Julio Alvardo-Dubon, de 52 años, fue detenido por posesión de armas de fuego.



El segundo sospechoso, Rolman Balcarcel, de 38 años, fue arrestado el 5 de julio por los mismos cargos.



"Su intención era llevar a cabo un tiroteo masivo durante las celebraciones del 4 de julio", dijo Smith a la prensa. Añadió que se desconoce el móvil.



Smith elogió a la persona no identificada que avisó a la policía en Richmond, a unos 153 kilómetros de Washington, la capital de Estados Unidos.



"No se sabe cuántas vidas ha salvado este héroe ciudadano con una llamada telefónica", dijo Smith.

Entre tanto la localidad de Highland Park, en Illinois, sigue conmocionada por la matanza del lunes en la que 7 personas murieron y otras 30 resultaron heridas al ser alcanzadas por disparos efectuados por un hombre armado con un rifle de asalto.



Robert Crimo, de 21 años, confesó la autoría del ataque y declaró a la policía que consideró cometer un segundo tiroteo en otra ciudad mientras huía, informaron las autoridades.