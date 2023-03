Plan antimigración del gobierno británico es comparado con el del régimen nazi

El gobierno británico defendió el miércoles su controvertido proyecto de ley sobre migración ilegal ante las críticas generalizadas, incluidas las del exfutbolista Gary Lineker, presentador estrella de la BBC, que comparó su discurso sobre los refugiados con el del régimen nazi.



Con esta nueva legislación, el ejecutivo conservador de Rishi Sunak busca combatir el fuerte aumento de migrantes que llegan ilegalmente en pequeñas embarcaciones cruzando el Canal de la Mancha desde la costas francesas.



Detener las llegadas irregulares por mar es la "prioridad de la gente", aseguró el primer ministro en la sesión semanal de preguntas en la Cámara de los Comunes, prometiendo "acabar con las bandas criminales" que trafican con los migrantes.



El texto prohíbe a las personas llegadas de esta forma solicitar asilo y, posteriormente, establecerse en el Reino Unido o solicitar la nacionalidad británica. También facilita la detención de migrantes hasta que sean expulsados a un tercer país considerado seguro.



"No es racista decir que tenemos demasiados inmigrantes ilegales que abusan de nuestro sistema de asilo", defendió el miércoles la ministra del Interior, la ultraconservadora Suella Braverman, en un artículo de opinión publicado en el Daily Mail.



El proyecto de ley fue duramente criticado por las organizaciones de ayuda a los refugiados, que lo consideran contrario al derecho internacional. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, se declaró "profundamente preocupado".



Pero fueron las palabras del exinternacional inglés Lineker las que acapararon los titulares de muchos periódicos conservadores el miércoles.



"Dios mío, esto es más que horrible. No hay una afluencia masiva (...) es sólo una política inconmensurablemente cruel dirigida contra las personas más vulnerables en un lenguaje no muy diferente al utilizado por Alemania en la década de 1930", tuiteó el martes el ahora presentador del programa de la BBC "El partido del día".



Diputados conservadores pidieron a la BBC que sancione a Lineker, acusándole de ir demasiado lejos.



Entrevistada en la BBC, Braverman, que ya ha sido criticada en el pasado por sus comentarios sobre los migrantes, dijo estar "obviamente decepcionada de que compare nuestras medidas con las de Alemania en la década de 1930". "No creo que sea una forma adecuada de dirigir el debate", añadió.



"No estamos incumpliendo la ley. Estamos seguros de que las medidas que anunciamos ayer (martes) cumplen nuestras obligaciones legales internacionales", declaró también la ministra al canal Sky News