Periodista rusa que protestó en canal de televisión podría pasar 15 años en la cárcel

Una mujer que irrumpió en medio del informativo de una televisira rusa pro-Kremlin con una pancarta contra la guerra en Ucrania podría ser condenada a hasta 15 años de cárcel, dijo su abogado el martes.



"Calculo que mi cliente, Marina Ovsiannikova, corre el riesgo de ser objeto de un juicio penal y no administrativo, en virtud de una nueva ley que prevé hasta 15 años de cárcel", dijo Daniil Berman.



"Hay muchas posibilidades de que las autoridades decidan dar ejemplo para que otros detractores se callen", agregó el letrado, explicando que aún no ha podido reunirse con su cliente y no sabe dónde está detenida exactamente.



Por ahora, las autoridades rusas no han indicado de qué van a acusar a esta mujer.

Lea además: Persiste la tensión entre Estados Unidos y China sobre Rusia tras reunión de alto nivel

Ovsiannikova, de unos 40 años, natural de Odesa, en Ucrania, es empleada de la televisión Pervy Kanal, muy cercana al poder ruso. El lunes por la noche irrumpió en medio del informativo y se situó detrás de la presentadora con una pancarta en la que se leía: "No a la guerra, no crean la propaganda. Aquí les están mintiendo".



Las autoridades rusas aprobaron una ley a principios de marzo que castiga con hasta 15 años de cárcel la publicación de "informaciones calumniosas" sobre el ejército ruso.



Marina Ovsiannikova, madre de dos niños pequeños, podría verse incluida en esta ley, según su abogado.

Le puede interesar: Para la Osce, la guerra que desató Rusia "es un fracaso táctico y estratégico"

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó este acto de "gamberrismo" el martes.



En un video grabado antes de irrumpir en el informativo, Ovsiannikova explicó que su padre es ucraniano y su madre rusa y que no soporta la difusión de "mentiras" que convierten a los rusos en "zombis".



Su cuenta en Facebook ha recibido desde entonces decenas de miles de mensajes de apoyo.



Un portavoz del responsable de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, elogió este martes el gesto de la mujer.



"Tomó una posición moral valiente y se atrevió a oponerse a las mentiras y a la propaganda del Kremlin en directo y en una televisión controlada por el Estado", dijo Peter Stano.