Para México, Pedro Castillo sigue siendo presidente de Perú, según López Obrador

Para México, Pedro Castillo sigue siendo el presidente de Perú ya que fue electo por la vía democrática, afirmó este martes el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador.



"Sigue siendo Pedro Castillo el presidente", dijo el mandatario izquierdista al resumir distintas preguntas sobre Perú durante su conferencia de prensa matutina.



López Obrador fue interrogado sobre si el respaldo manifestado el lunes en un comunicado conjunto por los gobiernos de México, Perú, Colombia, Argentina y Bolivia busca que Castillo sea restituido en la Presidencia.



Le puede interesar: Inflación en Estados Unidos se redujo más de lo que estaba esperado en noviembre



"Lo que plantea el convenio (ndlr: por el comunicado) es que se debe respetar la voluntad del pueblo que lo eligió, reconocer que ganó democráticamente y que no se le puede destituir, que eso, de origen, aunque esté en la Constitución peruana tiene un problema, una falla antidemocrática", expresó.



López Obrador fijó su posición poco antes de que se conocieran declaraciones de Castillo ante un juez en las que señaló que "jamás" renunciará a la Presidencia.



Sobre el gobierno que encabeza ahora Dina Boluarte en Perú, el mandatario mexicano dijo que a su país no le corresponde otorgar o no un reconocimiento, aunque acotó que la relación está "en pausa" en espera de que haya una salida democrática. Asimismo, señaló que mantendrá la embajada de México en Lima.



Lea aquí: Maduro anunció que la apertura total de la Frontera con Colombia será en enero de 2023



López Obrador ha sido uno de los más firmes defensores de Castillo, quien el jueves pasado solicitó formalmente asilo al gobierno mexicano tras ser detenido luego de anunciar que disolvería el parlamento peruano, que poco después lo destituyó.



La cancillería mexicana informó el mismo día que ya había entrado en contacto con autoridades peruanas para gestionar la petición del político peruano.



El nuevo gobierno en Lima ha señalado de "injerencistas" las declaraciones de López Obrador y llamó a consultas al embajador mexicano.