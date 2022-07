Países occidentales denuncian en el G20 el impacto de guerra rusa en la economía mundial

Los ministros de Finanzas occidentales condenaron este viernes la invasión rusa de Ucrania, durante su reunión del G20 en Indonesia, y responsabilizaron a Moscú del enorme impacto de la guerra en la economía mundial.



La cita de dos días, en la que participan también los presidentes de bancos centrales, se celebra en la isla de Bali a la sombra de la guerra que agita los mercados, dispara los precios de los alimentos y la inflación.



Esta reunión dio lugar a nuevas confrontaciones, una semana después de que los ministros de Relaciones Exteriores del G20 lanzaran una salva de acusaciones al jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, por la invasión.



"Rusia es el único responsable de los efectos negativos en la economía mundial", dijo la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, a la delegación rusa en la sesión de apertura, según un funcionario.

Lea también: Sri Lanka: primer ministro asume tras huida del presidente Gotabaya Rajapaksa al extranjero



"La guerra injustificada de Rusia contra Ucrania envió una onda de choque a la economía mundial", agregó Yellen en una conferencia, al señalar que eso está llevando a que "más personas pasen hambre".



Una fuente en la delegación francesa dijo a la AFP que "hubo una amplia denuncia de la guerra y de sus consecuencias", mientras que "Rusia intentó decir que la situación económica mundial no tiene ninguna relación" con la ofensiva rusa.



"Es la invasión de Rusia la que socava la seguridad alimentaria y energética, no las sanciones, y Rusia debe asumir toda la responsabilidad", coincidió el ministro australiano de Economía, Jim Chalmers, según una declaración vista por AFP.



Por su parte, la ministra canadiense de Finanzas, Chrystia Freeland, con orígenes ucranianos, señaló a la delegación rusa que "no son solo los generales los que cometen crímenes de guerra", sino también "los tecnócratas económicos" que permiten que la guerra ocurra y continúe.



Los ministros de Finanzas ruso, Anton Siluanov, y ucraniano, Serhiy Marchenko, participan virtualmente en la cita.



"Necesitamos sanciones más severas" contra Moscú. "Rusia obliga a las Naciones Unidas y al FMI a encontrar los medios para salvar a los países africanos del hambre", a los europeos a frenar la inflación y a "Estados Unidos a buscar una solución para la seguridad energética en el mundo", subrayó en línea desde Ucrania Marchenko.



Rusia estuvo representada por el viceministro ruso de Finanzas, Timur Maksimov, y Elizaveta Danilova, funcionaria del banco central.

"El desafío más grande"



Indonesia, país anfitrión y presidente del G20 (grupo de potencias industrializadas y emergentes), advirtió a los ministros que el fracaso a la hora de abordar las crisis energética y alimentaria sería "catastrófico", sobre todo para los países de bajos ingresos.



La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, llamó a sus pares a trabajar unidos con un espíritu de "cooperación, colaboración y consenso" porque "el mundo está mirando" si llegan soluciones.



Yellen marcó calificó la guerra rusa en Ucrania como "el desafío más grande" de la economía mundial y dijo que miembros del gobierno de Putin no tienen cabida en las conversaciones.

Le puede interesar: Aberrante caso de violación a niña de 10 años genera conmoción en Estados Unidos



También insistió a sus aliados del G20 para que pongan un tope al precio del petróleo ruso y así ahogar las arcas del presidente ruso y presionar a Moscú para poner fin a la invasión, reduciendo los costos de la energía.



Es poco probable que haya una declaración final cuando concluya la reunión el sábado, debido a los desacuerdos sobre el papel de Rusia como causante de los problemas económicos mundiales.

"Actuar juntos"



Indonesia, con una política exterior neutra, ha evitado excluir a Rusia del foro pese a la presión occidental.



"Este no es un momento fácil dada la diversidad de nuestros miembros (...) y las diferencias de criterios", admitió Indrawati.



Sin embargo, llamó a "actuar juntos para demostrar por qué el G20 merece su reputación como el principal foro de cooperación internacional".



La directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, pidió el viernes a los gobiernos que centren sus medidas de ayuda en las poblaciones más "vulnerables" ante una "combinación inédita de choques".



Antes de la reunión, la Comisión había advertido que las perspectivas económicas mundiales "se oscurecen".



Por su parte, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, participó virtualmente en el evento y "expuso las opiniones del BCE sobre el crecimiento y la inflación en la zona del euro, más afectada por la guerra en Ucrania que la mayoría de las demás regiones del mundo", según una fuente del G20.



La cita es un preludio a la cumbre que celebrarán los gobernantes del G20 en la isla indonesia en noviembre, que debía centrarse en la recuperación económica tras la pandemia del covid-19.



Pero el foco cambió tras la invasión rusa, que bloqueó los puertos de Ucrania, uno de los principales productores mundiales de alimentos.