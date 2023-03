Varias ciudades del noreste de Brasil registraron la madrugada del miércoles una serie de ataques orquestados por bandas criminales que comenzaron en la víspera, con incendios y disparos contra oficinas públicas, comercios y vehículos, informaron las autoridades.



Los disturbios ocurrieron en el estado de Rio Grande do Norte, donde se extendieron a una veintena de ciudades en las primeras horas del martes.



Le puede interesar: Brasil prepara enmienda constitucional para suprimir la presencia militar en política



Pese al fortalecimiento de la seguridad, los ataques se repitieron este miércoles en al menos seis urbes, entre ellas Natal, la capital del estado.



El ministro de Seguridad Pública, Flavio Dino, detalló en Twitter que fueron enviados "220 policías (federales) para auxiliar a las fuerzas del Estado", y que ese número podrá ampliarse "hasta la cantidad que se considere necesaria".



Imágenes difundidas por medios locales mostraron autobuses, camiones y otros automóviles en llamas, y patrullas policiales con orificios de balas.



En medio de los ataques, una persona murió en un enfrentamiento con la policía y dos resultaron heridos, según el sitio de noticias g1.



Lea además: Más de 600 muertes violentas se registraron en zonas fronterizas de Venezuela en 2022



Hasta el momento, 28 personas fueron detenidas, de acuerdo con un balance de la policía militar publicado por g1.



Las autoridades de Rio Grande do Norte indicaron que trabajan con la hipótesis de que los ataques son una respuesta de grupos criminales ante un supuesto endurecimiento de las medidas de control en las prisiones del Estado.



La violencia es "una reacción del llamado crimen organizado a las medidas firmes y asertivas que el gobierno de Rio Grande do Norte ha adoptado en el control del sistema de prisiones para enfrentar la criminalidad y la violencia", dijo la gobernadora Fatima Bezerra en una entrevista el martes a CNN.



También se especula que los ataques pueden estar vinculados a una reciente operación policial en la que se decomisaron armas y drogas.