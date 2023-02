Nuevo caso de abuso policial en EE.UU.: matan a disparos a afroamericano en silla de ruedas

Un video que registra a uniformados disparándole a un hombre afroamericano que, amputado de sus dos piernas, trataba de huir de los oficiales, ha emergido en California, justo cuando Estados Unidos lidia con nuevos episodios de abuso policial.



Las imágenes, filmadas por transeúntes desde diversos ángulos, muestran a Anthony Lowe, un hombre negro de 36 años, dejando su silla de ruedas cuando oficiales de la policía de Huntington Park le apuntan.



Los efectivos atendían un llamado de un supuesto ataque con arma blanca.



No es posible distinguir con exactitud en las imágenes que sigue a continuación, pero los oficiales dispararon una decena de balas, y Lowe falleció.



El video sale a la luz pública justo cuando la acción policial contra afroamericanos está bajo la lupa consecuencia de la muerte de Tyre Nichols en Memphis.



De 29 años, Nichols, también negro, falleció el 10 de enero, tres días después de que un grupo de policías lo golpeara con puños, patadas y garrotes, además de aplicarle gas pimienta.



Cinco oficiales han sido acusados por homicidio por este caso.



Los policías en Huntigton Park, una pequeña ciudad en el área metropolitana de Los Ángeles, dijeron haber acudido a un llamado de un ataque con arma blanca a cargo de un hombre en una silla de ruedas el jueves de la semana pasada.



La versión policial afirma que encontraron el supuesto sospechoso con un cuchillo de carnicero de unos 30 centímetros y que desobedeció las órdenes, y amenazó con "lanzar el cuchillo".



Los oficiales intentaron controlarlo, sin éxito, con pistolas de electrochoque, afirmaron.



"El sospechoso siguió amenazando a los oficiales con el cuchillo de carnicero, lo que derivó en el tiroteo", dijo el departamento de policía en un comunicado.



Los videos muestran a Lowe con algo brillante en las manos pero no se le ve avanzar hacia los oficiales.



El departamento del sheriff del condado de Los Ángeles, que acostumbra investigar incidentes del tipo, dijo que el hombre fue impactado en el torso y que falleció en el lugar.



La familia de Lowe le dijo al diario Los Ángeles Times que el hombre lidiaba con problemas mentales. No respondieron ante los señalamientos del supuesto ataque con arma blanca.



Pero Dorothy Lowe, su madre, le dijo a los medios el lunes que quería una respuesta ante su muerte. "La forma en que mataron a mi hijo, asesinaron a mi hijo, sin piernas, en una silla de ruedas", dijo. "Así que necesitan hacer algo al respecto porque quiero justicia para mi hijo".