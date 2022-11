Nancy Pelosi dice que renunciará a ser la líder de los demócratas en el Congreso de EE.UU.

La hasta ahora presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha anunciado este jueves su renuncia al liderazgo del Partido Demócrata en la cámara baja, apenas unas horas después de que se certificara la victoria de los republicanos.



En declaraciones desde la sala de la cámara baja, Pelosi ha confirmado que seguirá como congresista "hablando por la gente de San Francisco", pero no presentará su candidatura a la reelección del liderazgo demócrata, según recoge CNN.



Lea además: Borrador de acuerdo de COP27 excluye idea de ampliar el fin del carbón y petróleo



Pelosi, de 82 años y líder del partido en la Cámara de Representantes desde 2003 ha reconocido con nostalgia que la primera vez que visitó la capital estadounidense jamás pensó en que podría pasar de ser "ama de casa a presidenta de la Cámara".



La renuncia de Pelosi se produce después de que el Partido Republicano haya arrebatado a los demócratas el control de la Cámara de Representantes tras certificarse los resultados de las elecciones de medio mandato, celebradas hace diez días.



La líder demócrata y por el momento presidenta de la Cámara ya informó hace varios días de que tomaría una decisión sobre su futuro pasada la cita electoral y también teniendo en cuenta el trágico suceso del que fue protagonista su marido, Paul, a finales de octubre.



Lea también: Empleados de Starbucks planean huelga en más de 100 tiendas de EE.UU.



Paul Pelosi fue sorprendido el 28 de octubre en su domicilio particular de San Francisco por un asaltante que, martillo en mano, gritaba preguntando dónde se encontraba Pelosi, en aquel momento en Washington. Tras comprobar que la representante política no estaba en su domicilio, asestó varios golpes a Paul Pelosi en la cabeza.



Este episodio pronto recibió la denuncia de gran parte de la clase política estadounidense, aunque también hubo quien trató de orquestar un complot, incluido el expresidente Donald Trump, insinuando que el asaltante de Paul podría ser en realidad un amante.