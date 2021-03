Murió Bunny Wailer, leyenda del reggae y cofundador de The Wailers junto a Bob Marley

Erika Mantilla

La leyenda jamaicana del reggae Bunny Wailer murió el martes a la edad de 73 años en el Andrew's Memorial Hospital en Kingston, informó la ministra de Cultura de Jamaica, Olivia Grange, en un comunicado.



La ministra no especificó la causa del fallecimiento del percusionista y cantante, que junto a Bob Marley y Peter Tosh fundó The Wailers, banda que hizo del reggae un fenómeno global.



El nombre real de Wailer era Neville Livingston, el último superviviente de este trío, después de que Marley muriera de cáncer en 1981 y Tosh fuera asesinado en 1987.



Wailer, amigo de la infancia de Marley, ganó tres premios Grammy y en 2017 le concedieron la orden del mérito de Jamaica, la cuarta distinción más importante del país.



"Seguimos agradecidos por el papel que desempeñó Bunny Wailer en el desarrollo y la popularidad de la música reggae en todo el mundo", dijo Grange en un comunicado.



"Recordamos con gran orgullo cómo Bunny, Bob Marley y Peter Tosh llevaron la música reggae a todos los rincones del mundo", añadió.



Leyenda del género

Marley y Tosh fueron los cantantes y compositores principales de The Wailers, pero Livingstone ejerció una función clave proporcionando las armonías para las canciones del trío, según la revista Rolling Stone.



"The Wailers somos los responsables del sonido de los Wailers. Bob, Peter y yo mismo: somos totalmente responsables del sonido de los Wailers, y de lo que los Wailers llevaron al mundo y dejaron como legado", afirmó el artista a Afropop en 2016.



El álbum de debut de la banda en una discográfica grande, "Catch a Fire", editado en 1973, ayudó a lanzar al grupo a la fama internacional.



El disco llegó a estar considerado como el 126º entre los 500 Mejores Álbumes de la historia para Rolling Stone.



Entre los mayores éxitos de la banda destacan "Simmer Down" y "One Love".



Tras dejar el grupo en 1974, Wailer arrancó una prolífica carrera en solitario como compositor, productor y cantante de este género convertido en una de las exportaciones jamaicanas más importantes.



Recibió muchos elogios por su álbum 'Blackheart Man', que incluía la canción 'Burning Down Sentence', inspirada por su experiencia al cumplir un año de prisión por posesión de marihuana.



"Las canciones que se hicieron en 'Blackheart Man' fueron muy simbólicas y significativas para el desarrollo de la música reggae", opinó Wailer en Reggaeville en 2017.



"Considero realmente 'Blackheart Man' como uno de esos álbumes en los que el mundo del reggae universal debería centrarse", valoró.



El artista ganó el Grammy por el mejor álbum de reggae en tres ocasiones en la década de los 90.



Tras conocerse su muerte, muchos quisieron rendirle el martes su homenaje a Wailer.



"En mi opinión, Bunny Wailer fue un músico más potente incluso que Bob Marley", afirmó Karyl Walker, un veterano periodista musical jamaicano. "Tocaba instrumentos, más de uno, y escribió canciones muy buenas".



Walker recordó, en ese sentido, que la muy popular canción de baile "Electric Boogie", de 1983, fue escrita por Wailer.



"Ahora todos los Wailers están muertos y corresponde a los jóvenes artistas jamaicanos subir el nivel para continuar con este rico legado", comentó Walker.