Ministra de Salud de Perú renunció tras escándalo por vacunación de Martín Vizcarra

Erika Mantilla

Pilar Mazzetti, ministra de Salud de Perú, renunció en plena tormenta política tras la denuncia de que el expresidente Martín Vizcarra fue vacunado contra el covid-19 meses antes de que empezara la campaña de inmunización en el país.



Así lo informó este sábado el presidente interino, Francisco Sagasti.



"La ministra Pilar Mazzetti presentó su renuncia anoche", declaró Sagasti en una entrevista con el canal RPP, confirmando una versión divulgada el viernes en la noche por la televisión pública y otros medios.



Sagasti indicó que el sucesor de Mazzetti, quien será juramentado este sábado, será el médico Óscar Ugarte, de 76 años, quien fue ministro de Salud entre 2008 y 2011, durante el segundo mandato de Alan García.



Ugarte será el quinto titular de Salud en Perú desde la llegada del coronavirus hace 11 meses y asumirá mientras el país enfrenta los embates de la segunda ola de la pandemia, con un récord de 14.333 pacientes con covid-19 en sus hospitales, según un balance oficial.

Vizcarra

La tormenta política que condujo a la renuncia de Mazzetti se desató el jueves cuando un diario limeño publicó que Vizcarra había sido vacunado contra el covid-19 en octubre, semanas antes de que fuera destituido por el Congreso en un juicio político relámpago.



La vacunación en el país recién comenzó el pasado martes y está dirigida por ahora al personal sanitario.



El popular expresidente (2018-2020), que busca un escaño en el Congreso en las elecciones del 11 de abril, se defendió diciendo que había sido voluntario en el ensayo clínico de la vacuna china de Sinopharm en el país, como miles de otros peruanos.



Legisladores opositores, los mismos que ya destituyeron a Vizcarra y que tienen mayoría en el Congreso, impulsaban una moción de censura contra Mazzetti que probablemente iba a ser aprobada, lo que habría obligado a Sagasti a reemplazarla.



Sagasti criticó el "maltrato" que, según él, sufrió Mazzetti por parte del Congreso y algunos medios peruanos.



La ministra estuvo al frente de la lucha contra el coronavirus desde el comienzo, primero como jefa nacional del "Comando Covid", el grupo encargado de coordinar las políticas sanitarias contra la pandemia, y luego como ministra de Salud, un cargo que ocupó durante siete meses.



"Hemos visto como (...) se sometía a un interrogatorio realmente indignante [a Mazzetti en el Congreso], con repetición de preguntas, con insultos (...). No puede tratarse a los ministros de Estado de esta manera", expresó el mandatario.



Mazzetti había comparecido ante el Congreso el jueves en una tensa sesión en la que declaró que no tenía "ningún conocimiento" del caso del expresidente. "Ni se me ha informado que el señor Martín Vizcarra haya recibido vacuna, él, su esposa u otro familiar", aseguró.

Suben los contagios

Mazzetti, médica especializada en neurología de 64 años de edad, había sido nombrada titular de Salud por Vizcarra el 15 de julio de 2020. Abandonó el cargo una semana en noviembre durante el efímero gobierno de Manuel Merino, y fue nuevamente designada al frente del ministerio por Sagasti.



La ministra dimisionaria hizo una velada crítica a Vizcarra el jueves al afirmar que "para no sesgar resultados del ensayo clínico" de la vacuna, no debían participar quienes tenían capacidad de decisión sobre el mismo.



Perú acumula 1.220.748 casos confirmados de covid-19 (+8.439 la última jornada) y 43.255 muertos (+210), según el balance del ministerio. Del total de contagiados, 1.130.923 personas se han recuperado.



Los nuevos contagios y decesos se cuadruplicaron respecto a la última semana de diciembre, aunque sin alcanzar los máximos de la segunda semana de agosto, cuando Perú enfrentaba la peor fase de la primera ola.



Mazzetti había dirigido la cartera de Salud en 2004-2006 en el gobierno de Alejandro Toledo y luego fue durante siete meses en 2006-2007 ministra del Interior en el segundo periodo del extinto presidente Alan García.



