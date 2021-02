angela marcela alvarez

Todas las hipótesis en torno al origen del coronavirus siguen abiertas, declaró este viernes el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.



La misión de la OMS desplegada recientemente en la ciudad china de Wuhan, donde se detectaron los primeros casos de covid-19, no logró identificar el origen del virus pero sirvió para descartar la teoría de que fue creado en un laboratorio de la ciudad.



En una rueda de prensa telemática realizada en Ginebra junto al jefe de la misión, Peter Ben Embarek, Tedros Adhanom Ghebreyesus afirmó que el equipo había llevado a cabo una "labor científica muy importante en unas circunstancias muy difíciles".



"Se han planteado algunas preguntas sobre si algunas hipótesis han sido descartadas (...) Quiero confirmar que todas las hipótesis siguen abiertas", declaró Tedros.



"Quizá parte del trabajo escape al ámbito y al alcance de esta misión. Siempre hemos dicho que esta misión no encontraría todas las respuestas, pero añadió importante información, que nos acerca a la comprensión del origen del virus", señaló el responsable.



"La misión logró entender mejor [qué ocurrió] en los primeros días de la pandemia e identificó áreas para realizar más análisis e investigaciones. Seguiremos trabajando para conseguir la información que necesitamos para dar respuesta a las preguntas que todavía deben ser contestadas", agregó.



El martes, durante una rueda de prensa ofrecida en Wuhan, Peter Ben Embarek descartó la teoría de que el virus habría sido creado en un laboratorio de virología de Wuhan.



"La hipótesis de un accidente en un laboratorio es extremadamente improbable para explicar la introducción del virus en el hombre", dijo Ben Embarek. "De hecho no forma parte de las hipótesis que sugerimos para estudios futuros", agregó.



Tedros afirmó que esperaba que la próxima semana pueda publicarse un informe resumido de la visita, antes de la divulgación del informe completo, más adelante.



