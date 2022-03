Mindefensa de Ucrania acusa a los rusos de no respetar corredor humanitario en Mariúpol

El ministerio ucraniano de Defensa acusó este martes a Rusia de no respetar el corredor humanitario de Mariúpol, una ciudad portuaria del sureste de Ucrania, a casi dos semanas de la invasión rusa.



"El enemigo lanzó un ataque exactamente en la dirección del corredor humanitario", denunció el ministerio en su página de Facebook, afirmando que el ejército ruso "no dejó que los niños, las mujeres y las personas ancianas abandonaran la ciudad".



"Tales acciones (...) no son otra cosa que genocidio", dijo el ministerio de Defensa en un comunicado.

"¡Violación del alto el fuego!", tuiteó el ministerio ucraniano de Relaciones Exteriores.



Ucrania sostiene que se tomaron medidas, incluido el desminado de carreteras hacia Zaporiyia, 250 km al noroeste de Mariúpol, para permitir la evacuación de civiles de esta urbe portuaria de casi 450.000 habitantes.



Desde hace varios días, el ejército ruso asedia Mariúpol, ciudad de importancia estratégica por su proximidad con las anexada Crimea y la autoproclamada república de Donbás (este), donde se encuentran las tropas separatistas prorrusas.



Varios intentos de evacuar a unos 300.000 civiles de Mariúpol han fracasado en los últimos días, y Kiev y Moscú se acusan mutuamente.



Más temprano en la mañana, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, dijo que se habían dado "garantías" sobre la evacuación de los residentes de Mariúpol, pero que "no había funcionado".