Meta lanza herramienta para combatir contenido sexual infantil en redes

Meta lanzará una nueva herramienta que permitirá a los usuarios denunciar contenido de pornografía infantil e imágenes explicitas en redes sociales.



En asociación con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (Ncmec), el gigante tecnológico busca ayudar a combatir el tráfico de este tipo de imágenes y videos, que atentan contra los menores de edad y la intimidad los usuarios en sus plataformas.



"Anunciamos que Facebook e Instagram son fundadores miembros de Take it Down, una nueva plataforma diseñada proactivamente para prevenir la difusión de imágenes intimas de jóvenes", señaló Meta en un comunicado.



Esta herramienta llamada 'Take it Down' permitirá denunciar contenido explicito a través de un botón de alerta, el cual emitirá un código numérico para de esa manera impedir que la publicación se comparta en otras plataformas ya sea dentro de Instagram o Facebook e incluso en sitios como Pornhub u Onlyfans.



El número que se almacenará en cada imagen y video funcionará como una especie de huella digital. Estos archivos se guardarán en la nube de Take it Down y las plataformas podrán acceder a ella para rastrear los contenidos.



Incluso la gente puede ir al portal TakeItDown.NCMEC.org y seguir las instrucciones para denunciar un caso.



El anuncio se da en medio de la creciente demanda de contenido de pornografía infantil. Se estima que en internet hay cerca de 252.195 URL con este tipo de contenido, según cifras de Internet Watch Foundation.



También buscan prevenir la técnica de 'porno venganza', que consiste en la difamación de videos e imágenes intimas para sobornar o atentar contra la dignidad de una persona y por lo general se realiza a manos de exparejas sentimentales u acosadores.