Mark Meadows, jefe de gabinete de Trump dio positivo para covid-19

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Mark Meadows, jefe de gabinete del presidente Donald Trump, dio positivo al test del coronavirus, reportaron medios estadounidenses la noche del viernes.



La red CNN informó que después de las elecciones Meadows, de 61 años, dijo a allegados que había contraído el covid-19. Dio positivo al test que le fue realizado el miércoles, un día después de los comicios, según el diario The New York Times.



Meadows se contó entre las 150 personas que se reunieron en las primeras horas del miércoles en la Casa Blanca cuando Trump pronunció un discurso ante sus principales funcionarios y simpatizantes, dijo el periódico The Washington Post.

Varios funcionarios jerárquicos del gobierno de Trump contrajeron el covid-19 en las ultimas semanas; incluido el propio presidente y su esposa Melania.



La secretaria de prensa Kayleigh McEnany y varios asesores políticos se cuentan entre la docena de funcionarios de la Casa Blanca que se infectaron desde comienzos de octubre.



Estados Unidos es el país que más ha sido castigado por la pandemia. Mas de 9,7 millones de personas se contagiaron y unas 236.000 murieron.