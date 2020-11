Jhon Edward Montenegro Jimenez

"Biden no debería reclamar injustamente el cargo de presidente": Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que su rival Joe Biden no debería reivindicar la victoria en las elecciones de forma "errónea", en medio de un conteo que da una ventaja a los demócratas.



"Joe Biden no debería declarar la victoria para la presidencia de forma errónea. Yo también podría reivindicarla. ¡Los procedimientos judiciales no han hecho más que empezar!", declaró en Twitter el mandatario.



Lea también: Equipo de Biden amenaza con expulsar a Trump si se niega a dejar la Casa Blanca



Y agregó: "Tuve una ventaja tan grande en todos estos estados hasta altas horas de la noche de las elecciones, solo para ver cómo desaparecían milagrosamente a medida que pasaban los días. ¡Quizás estas pistas regresen a medida que avancen nuestros procedimientos legales!".



Biden acumula 253 votos del Colegio Electoral, mientras que Trump tiene 214.



Cabe aclarar que se necesitan al menos 270 para llegar a la Casa Blanca.



En los estados de Pensilvania, Nevada, Georgia, Arizona y Carolina del Norte no han concluido los escrutinios.