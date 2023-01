Lloran los 'tóxicos': WhatsApp restringe los screenshots e incorpora audios en los estados

La plataforma de mensajería lanzó su versión '2.23.2.8', que sorprenderá a sus usuarios con múltiples funcionalidades. Esta nueva actualización permitirá abrir la cuenta de WhatsApp en dos celulares al tiempo, por lo que ya no será necesario dar de baja a una de las dos. Además, a partir de ahora los mensajes van a poder editarse en lugar de borrarlos.



WhatsApp también ha venido trabajando para restringir los screenshots con el objetivo de cuidar la privacidad de sus más de 2.000 millones de usuarios.



Por esta razón, en las nuevas actualizaciones ya no será posible tomar pantallazos a las imágenes enviadas con la opción de visualización única, pues a quien lo intente le saldrá inmediatamente el siguiente mensaje: "Parece que intentaste hacer una captura de pantalla. Para mayor privacidad, los mensajes de visualización única no te permiten realizar esta acción".



Pero lo más llamativo será sin duda la incorporación de notas de voz en los estados. Los usuarios podrán compartir piezas de audio tal como se hace con imágenes, videos y gifs, que se borran en menos de 24 horas.



Para publicar el audio simplemente hay que acceder al icono de estados y pulsar en el micrófono justo al lado de los botones de compartir textos y el de la cámara para fotos y videos, solo basta con mantenerlo presionado al igual que como se hace en los chats y se envía.



WhatsApp mantendrá la seguridad y privacidad con el sistema de encriptado de mensajes de extremo a extremo. Además, los usuarios tendrán la opción de seleccionar los contactos con quienes deseen compartir las notas.



Estas características solo estarán disponibles para aquellos que tengan instalada la versión beta más reciente de Google Play Store.