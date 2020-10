Leopoldo López, líder opositor venezolano ya está en Madrid

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El líder opositor venezolano Leopoldo López llegó a Madrid este domingo luego de salir clandestinamente de su país donde estuvo refugiado 18 meses en la residencia del embajador español, y se reunió con su familia.



"Sí, puedo confirmar que está en Madrid", dijo sobre su hijo a la AFP, con emoción en la voz, el padre del opositor, Leopoldo López Gil, eurodiputado por el Partido Popular (PP, derecha).



El ministerio de Exteriores español confirmó en un comunicado la información, afirmando que el emblemático líder opositor de 49 años ya se pudo "reunir con su familia" residente en Madrid: su padre, su esposa Lilian Tintori y sus tres hijos.



López Gil padre declinó señalar desde qué país vino su hijo. Pero el sábado había señalado que tras abandonar la residencia del embajador español en Caracas, donde se refugió por 18 meses, salió de Venezuela de forma "clandestina" por la frontera con Colombia.

Periodistas de la AFP apostados toda la mañana en el aeropuerto de Madrid/Barajas no pudieron ver a Leopoldo López, lo que hace pensar que salió por la puerta de autoridades a la que no hay acceso.



Según una fuente cercana a la familia, López ofrecerá en los próximos días una rueda de prensa en Madrid, ciudad que alberga a otros líderes opositores venezolanos que salieron de forma subrepticia de Venezuela, como el ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma.

"Lucha desde cualquier espacio"

​

"Venezolanos, esta decisión no ha sido sencilla, pero tengan la seguridad de que cuentan con este servidor para dar la lucha desde cualquier espacio", explicó Leopoldo López en Twitter López la noche del sábado.



Carismático exalcalde del acomodado municipio caraqueño de Chacao, fue sentenciado en 2015 a casi 14 años de prisión, acusado de incitación a la violencia en protestas contra el gobierno del mandatario Nicolás Maduro que dejaron 43 muertos y unos 3.000 heridos entre febrero y mayo de 2014.



En 2017 recibió arresto domiciliario, tras lo cual fue liberado por sus guardianes y participó en un fallido alzamiento de un grupo de militares contra Maduro el 30 de abril de 2019, que fue respaldado por el jefe parlamentario Juan Guaidó.



Tras el fracaso del levantamiento, López se refugió en la casa del embajador de España en Caracas, donde se encontraba en calidad de huésped.



Madrid condenó que tras su salida haya sido detenido "personal laboral de su embajada" y hayan sufrido registros "domicilios de personal adscrito a la misma".



"Maduro, no controlas nada. Burlando tu aparato represivo, logramos sacar a territorio internacional a nuestro Comisionado para el Centro de Gobierno, Leopoldo López", indicó en Twitter Guaidó, reconocido como mandatario interino por medio centenar de países, encabezados por Estados Unidos.



El exilio de López se produce faltando pocas semanas para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, impulsadas por los aliados de Maduro, pero boicoteadas por una treintena de partidos al denunciarlas como un "fraude".



Además, ocurre después de que Maduro "indultara" el pasado 1 de septiembre a un centenar de opositores, varios de ellos colaboradores de Guaidó.



"Él no huyó de la embajada de España, los huéspedes no huyen, te garantizo que al ser huésped el embajador de España lo acompañó hasta la puerta o hasta el carro que se lo llevó", aseguró Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente oficialista que rige al país, considerado el número dos del chavismo.



"Es muy cobarde, pero es un problema de la oposición", sostuvo Cabello tras participar en un simulacro este domingo previo a las votaciones legislativas en las que participa como candidato.

Impacto para Guaidó

​

Ya golpeado por la fractura en la oposición, la salida de López "debilita más a Guaidó internamente, porque es una señal de que Guaidó está de salida", observa el consultor político de la Universidad del Zulia, Jesús Castillo-Molleda.



También "se puede percibir cómo una negociación con el gobierno, pues para Maduro es mejor tener a Leopoldo fuera", declaró Castillo a la AFP.



Washington, que tilda a Maduro de "dictador" tras haberse reelegido en mayo de 2018 en comicios considerados "fraudulentos", celebró la libertad de López.



"Estamos felices de ver libre a Leopoldo López. El régimen ilegítimo tiene cientos de presos porque no están de acuerdo con Maduro, representan una amenaza porque el pueblo está con ellos, o tienen la audacia de pedir los derechos de la Constitución", indicó la embajada virtual (ubicada en Colombia) de Estados Unidos para Venezuela en Twitter.



Según la ONG Foro Penal en Venezuela hay 363 "presos políticos", entre ellos 127 militares.



Estados Unidos comanda la presión internacional contra Maduro con una batería de sanciones que incluyen un embargo petrolero vigente desde abril de 2019, algo que "exacerba" la crisis, según analistas.

Bajo la gestión del heredero del fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013), Venezuela cayó en la peor debacle de su historia reciente, transitando hacia su séptimo año consecutivo de recesión y cuarto de hiperinflación.