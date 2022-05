Legisladores piden a Joe Biden reconsiderar exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela de la Cumbre de las Américas

Legisladores de Estados Unidos pidieron al presidente Joe Biden reconsiderar la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles el mes que viene, advirtiendo que esto podría ser perjudicial para los intereses estadounidenses en la región.



En una carta fechada el 26 de mayo, quince miembros de la Cámara baja del Congreso, todos del Partido Demócrata como Biden, señalaron su "preocupación de que la omisión de los gobiernos de esos tres países de la cita regional, prevista del 6 al 10 de junio, "podría socavar la posición de Estados Unidos en la región".



"Creemos firmemente que la exclusión de países podría poner en peligro las relaciones futuras en toda la región y poner en riesgo algunas de las ambiciosas propuestas de políticas que su administración lanzó", escribieron, en alusión a la iniciativa 'Build Back Better World' con la cual Biden apunta a contrarrestar la influencia de China en Latinoamérica.



Los congresistas, encabezados por Gregory Meeks, presidente del Comité de Asuntos Exteriores; Jim McGovern, presidente del Comité de Reglas; y Barbara Lee, presidenta del Subcomité de Estado y Operaciones Extranjeras del Comité de Asignaciones; enfatizaron que "una política de involucramiento producirá resultados más fructíferos que una política continua de aislamiento".



"Una invitación a Cuba, Nicaragua y Venezuela para participar en la Cumbre de este año no es un respaldo a las visiones o ideologías de esos países", señalaron. Es una invitación al involucramiento a nivel regional".



"Esperamos que reconsidere la omisión de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas de este año", dijeron finalmente, indicando que aguardaban una respuesta.



Estados Unidos organiza la Cumbre de las Américas por primera vez desde la reunión inaugural en Miami en 1994.



Pero el presidente de México ha amenazado con no asistir si no están invitados todos los países. Los mandatarios de Argentina, Bolivia, Honduras y el bloque de 14 naciones del Caribe también han puesto en duda su presencia, mientras que Chile se ha sumado a los llamados de la mayor participación posible.