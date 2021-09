Laboratorio francés Sanofi suspendió el desarrollo de su vacuna anticovid con ARN mensajero

El laboratorio francés Sanofi va a parar el desarrollo de su vacuna de ARN mensajero contra el covid-19, aunque proseguirá la labor de desarrollar su otra vacuna contra el virus, actualmente en fase de ensayos clínicos, según anunció el martes.



Pese a resultados intermediarios positivos para las fases 1 y 2 de los ensayos de su vacuna de tecnología ARN mensajero, Sanofi considera que ésta llegaría demasiado tarde al mercado, cuando ya se habrán producido antes de fin de año 12.000 millones de dosis de vacunas anticovid en total.

Los resultados de la fase 3 de su otra vacuna, basada en una proteína recombinante y desarrollada con el británico GSK, se esperan antes del final de 2021.



"La necesidad no es de crear nuevas vacunas covid-19 de ARN, sino de dotar a Francia y a Europa de un arsenal de vacunas de ARN mensajero para una próxima pandemia, para nuevas patologías" asegura a la AFP Thomas Triomphe, vicepresidente de la rama de vacunas de Sanofi.



En consecuencia, Sanofi no desarrollará la fase 3 para esta vacuna "pues no hay una necesidad de salud pública de tener otra vacuna de ARN mensajero" agregó.