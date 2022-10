La última cena de su vida: Ratón se comió 18.000 dólares de un cajero

Un ratón se devoró 18.000 dólares de un cajero, equivalentes a alrededor de $80.000.000 de pesos colombianos. El curioso suceso se ha hecho viral y ha provocado una oleada de memes en redes.



El particular hecho ocurrió en la región de Tinsukia, India. Chandan Sharman, gerente de la sucursal bancaria, explicó para la agencia ‘Reuters’, que el cajero automático estuvo varios días fuera de servicio y cuando los técnicos se dispusieron a abrirlo encontraron al ratón muerto alrededor de miles de billetes triturados.



Aunque el suceso se produjo hace cuatro años, los usuarios de redes han vuelto a compartir la historia, que no deja de ser llamativa.



Medios locales indicaron que dentro del cajero había un total de 42.685 dólares, de los cuales 17.662 fueron despedazados por el ratón.



Las autoridades prometieron mejorar las condiciones de aseo del lugar para que el hecho no se vuelva a presentar.