Coronavirus en Estados Unidos: la impresionante historia del primer trasplante doble de pulmón tras padecer covid-19

Natalia Moreno Quintero

Pese a tener solo 28 años y a no registrar enfermedades de base, una joven estadounidense permaneció por más de 40 días en una unidad de cuidados intensivos y debió ser sometida a un trasplante doble de pulmón para salvar su vida tras contraer el coronavirus.



Se trata de Mayra Ramírez, originaria de Carolina del Norte y residente en Chicago, quien despertó en una cama de hospital a finales de junio, luego de haber sido ingresada en abril con dificultad para respirar por el covid-19.



"No fue hasta semanas después de que desperté que me di cuenta de que me habían hecho un trasplante de pulmones el 5 de junio y de que era el primer caso en Estados Unidos que lo recibía como un paciente de coronavirus", dijo la joven a la BBC.

Mayra, quien llevaba una vida saludable y comenzó a trabajar desde casa cuando la pandemia empezó a golpear el estado donde vive, inicialmente manifestó cansancio, pérdida del gusto y el olfato, falta de aire y dificultad para caminar largas distancias.



Por esta razón notificó sus síntomas a los servicios de salud, donde le indicaron aislarse y vigilar sus síntomas. Sin embargo, su estado empeoró y debió ser hospitalizada el 26 de abril, cuando en urgencias detectaron que los índices de oxígeno en su sangre eran muy bajos.



Durante mes y medio la joven estuvo conectada a un respirador y, como no mostraba mejoría, los médicos notificaron a sus padres un daño pulmonar agudo y les pidieron visitar el hospital para despedirse de su hija.



Pese al pronóstico, el equipo médico del Hospital Northwestern Memorial de Chicago decidieron acudir a su último recurso y someter a Mayra Ramírez a un trasplante doble de pulmón, intervención quirúrgica que ya se había probado en pacientes con coronavirus en Austria y China.



"Inmediatamente después del trasplante su corazón comenzó a bombear sangre de forma correcta a todos los demás órganos (...) Cuatro semanas después estaba fuera del hospital. Ahora está en casa, hablando bien, con niveles de oxígeno adecuado", dijo el cirujano Ankit Bharat, uno de los médicos que adelantó el procedimiento.



Mayra, la primera de dos pacientes que han sido sometidos a trasplante doble de pulmón tras complicarse por el covid-19, actualmente se encuentra en rehabilitación física y en terapia emocional.



"Es un proceso lento, pero estoy mucho mejor", señaló.