Justicia británica negó apelación de Johnny Depp en caso contra diario por difamación

Erika Mantilla

La justicia británica denegó este jueves al actor estadounidense Johnny Depp la posibilidad de recurrir una sentencia de noviembre a favor del diario sensacionalista The Sun contra el que se había querellado por difamación.



La estrella de Hollywood, de 57 años, había demandado al grupo editor del periódico, News Group Newspapers (NGN), por un titular de abril de 2018 en que lo presentaba como un "golpeador de esposas" en referencia a su exmujer, la actriz Amber Heard, de 34 años.



Pero tras un muy mediático juicio, el juez Andrew Nicol de la Alta Corte de Londres consideró en noviembre que lo publicado "era sustancialmente verdadero" dado que "la gran mayoría de las presuntas agresiones fueron demostradas".



Este jueves, el Tribunal de Apelaciones consideró en su decisión que "las vistas ante el juez Nicol fueron completas y justas y que él motivó minuciosamente sus conclusiones, que no se ha demostrado, ni siquiera discutiblemente, que estén viciadas por ningún error de planteamiento o de derecho".



El titular de The Sun se preguntaba cómo la escritora británica J.K. Rowling podía aceptar a este "golpeador de esposas" en la película "Animales fantásticos", un derivado del universo mágico de Harry Potter.



Afirmando haber visto su carrera amenazada por esta afirmación, Depp quiso limpiar su reputación pero en tres semanas de vistas en julio en Londres acabó exponiendo al escrutinio público sus excesos con las drogas y su extravagante estilo de vida, en una maniobra de alto riesgo que se acabó volviendo contra él.



Y tras la sentencia en su contra, el actor tuvo que renunciar a su papel del malvado Gellert Grindelwad en la próxima película de la serie de "Animales fantásticos", que interpretará ahora el danés Mads Mikkelsen.

"Mayor juicio por difamación del siglo XXI"



Una portavoz de Heard, contra quien Depp tiene una demanda por difamación en Estados Unidos, aplaudió la decisión del jueves afirmando que "las pruebas presentadas en el Reino Unido eran abrumadoras e innegables" y subrayando que según el veredicto de Nicol "Depp cometió violencia doméstica contra Amber en no menos de 12 ocasiones y que ella temió por su vida".



Por su parte, una abogada de Depp volvió "cuestionar seriamente la decisión alcanzada por la justicia británica" y aseguró que el actor "espera presentar las pruebas completas e irrefutables de la verdad en el caso por difamación en Estados Unidos".



The Sun elogió el "valiente testimonio" que Heard dio ante el tribunal londinense.



Calificado como "el mayor juicio por difamación del siglo XXI en Inglaterra", el caso sacó a la luz los trapos más sucios del tumultuoso matrimonio.



El protagonista de "Piratas del Caribe" se esforzó por demostrar que nunca había pegado a Heard, pese a la violenta relación que mantuvo la pareja.



Por su parte, NGN basó su defensa en 14 supuestos casos de abuso de Depp a Heard, que desgranó con todo lujo de detalles durante el proceso y con los que acabó convenciendo a Nicol de que The Sun no había incurrido en falsedad.



El tribunal escuchó escabrosas historias sobre abuso de drogas, heces en la cama matrimonial, sospechas de infidelidades y un dedo seccionado con una botella durante una violenta pelea.



Reconociendo abusar de los estupefacientes y el alcohol, el actor aseguró que en sus años de matrimonio con Heard se drogaba tanto que "no estaba en condiciones" de lastimarla.



Y que nunca le había puesto la mano encima a una mujer, afirmación que apoyaron los testimonios escritos de sus exparejas Vanessa Paradis y Winona Ryder.



Depp conoció a la actriz de "La chica danesa" y "Aquaman" en el rodaje de "Diario de un seductor" ("Los diarios del ron" en España) en 2011 y se casaron en febrero de 2015 en Los Ángeles. Se divorciaron dos años después.



La actriz habló entonces de "años" de violencia "física y psicológica", acusaciones que Depp negó con vehemencia.



