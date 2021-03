Jurado de NY declaró culpable de narcotráfico a supuesto socio del presidente de Honduras

angela marcela alvarez

Un jurado de Nueva York declaró el lunes culpable de narcotráfico al hondureño Geovanny Fuentes Ramírez, que según fiscales estadounidenses fue socio del presidente de Honduras en la producción y tráfico de toneladas de cocaína a Estados Unidos.



Tras un juicio de dos semanas y un día y medio de deliberaciones, el jurado decidió por unanimidad que Fuentes es culpable de los dos delitos de narcotráfico y otro de posesión de armas de fuego de los que era acusado.



El juicio de Fuentes en la corte federal de Manhattan abordó la corrupción arraigada al más alto nivel político en Honduras, así como en la policía, las fuerzas armadas y el sistema judicial.



Los fiscales del distrito sur de Nueva York dijeron en el proceso que todos los presidentes de Honduras desde 2006 han recibido sobornos de narcotraficantes a cambio de protección y de la promesa de no ser extraditados.

"En sus propias narices"

Un testigo que colaboró con la justicia contó al jurado que en 2013 vio a Fuentes entregar a Juan Orlando Hernández, entonces jefe del Congreso Nacional y candidato a la presidencia de Honduras, 25.000 dólares en sobornos a cambio de protección.



Los fiscales neoyorquinos afirmaron en el juicio que Hernández fue incluso más allá y se asoció con Fuentes para producir cocaína en un laboratorio instalado en Cerro Negro, Honduras, y para traficar drogas a Estados Unidos, aunque no lo han inculpado de ningún crimen.



"JOH no solo quería el efectivo del acusado (en sobornos), quería acceso a la cocaína del acusado (...) para poder exportarla" a Estados Unidos, dijo el fiscal Michael Lockard el viernes, en su alegato de clausura.



El testigo, un contador que lavaba dinero de la droga y que fue presentado bajo una identidad falsa por motivos de seguridad, contó al jurado que en esa reunión con Fuentes el presidente dijo: "Seremos intocables (...) Le vamos a meter la droga a los gringos en sus propias narices y no se van a dar ni cuenta".



El fiscal Lockard aseguró en el juicio que el hermano del presidente, Tony Hernández, "como Juan Orlando Hernández, era uno de los socios del acusado en el tráfico de droga. Es el hombre que dirigía el narcotráfico para Juan Orlando".



El exlíder del cartel hondureño Los Cachiros, Leonel Rivera, que confiesa haber matado u ordenado la muerte de 78 personas y cooperó también con fiscalía, testificó por su lado que pagó a Juan Orlando Hernández un soborno de 250.000 dólares a cambio de protección.



El presidente de Honduras niega todas las acusaciones y dice que Rivera mintió para reducir su pena de cárcel de cadena perpetua y para vengarse de su combate al narcotráfico.

"Delante de la DEA"

Según Rivera, Fuentes le contó que "tenía evidencia, fotografías, videos para mostrar cómo Juan Orlando, el presidente de Honduras, estaba recibiendo cargamentos de cocaína procedentes de Colombia en los aeropuertos de San Pedro Sula y Tegucigalpa".



El exjefe de Los Cachiros dijo al jurado que Fuentes le comentó que el tráfico de drogas tenía lugar "delante de la DEA (la agencia antidrogas estadounidense), pero que la DEA no se daba cuenta y que Juan Orlando Hernández se burlaba de la DEA".



"Cualquier narrativa sobre la batalla contra el narcotráfico en Honduras que omita la reducción sin precedentes del 95% (datos oficiales de USA) que logramos, generalmente es solo un vehículo para titulares dramáticos para promover el falso testimonio de los narcos que derrotamos", tuiteó el lunes el presidente Hernández.



La sentencia de Fuentes fue fijada para el 22 de junio.



La de Juan Antonio "Tony" Hernández, declarado culpable en 2019 de traficar 185 toneladas de cocaína a Estados Unidos, será anunciada el 30 de marzo por el juez Kevin Castel, el mismo que presidió el proceso de Fuentes.



Fabio Lobo, hijo del expresidente de Honduras Porfirio "Pepe" Lobo (2010-2014), fue sentenciado en 2017 en Nueva York a 24 años de cárcel por el tráfico de 1,4 toneladas de cocaína a Estados Unidos.