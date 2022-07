Japón realiza sus elecciones legislativas a la sombra del asesinato de Shinzo Abe

Los japoneses comenzaron a votar la mañana del domingo en las elecciones a la Cámara Alta del Parlamento, que se celebran apenas dos días después del asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe durante un mitin en plena campaña.



Se espera que los comicios expandan la mayoría legislativa del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), al que pertenecía Abe.



Las elecciones se celebran a la sombra del asesinato, pero el Primer Ministro, Fumio Kishida, y otros políticos han insistido en que el impactante suceso no detendría el proceso electoral.



"No debemos permitir nunca que la violencia suprima la expresión durante las elecciones, que son la base de la democracia", dijo el sábado, cuando hacía campaña.



Además, Kishida se tomó tiempo para dar el pésame en la residencia de la familia de Abe en Tokio, donde el sábado por la tarde llegó el cuerpo del ex primer ministro desde un hospital del oeste de Japón.

Lea además: Condenan a muerte al hombre que desencadenó el #Metoo en Irán



El asesinato, ocurrido el viernes, conmocionó tanto al país como a la comunidad internacional, provocando una oleada de condolencias y condenas incluso de naciones con las que el belicoso Abe tenía a veces relaciones difíciles, como China y Corea del Sur.



El hombre acusado de su asesinato, Tetsuya Yamagami, de 41 años, está detenido y ha declarado a los investigadores que atacó a Abe porque creía que el político estaba vinculado a una organización no identificada.



La prensa local describió la organización como religiosa y dijo que la familia de Yamagami había sufrido problemas financieros como consecuencia de las donaciones de su madre al grupo.

Esperada victoria legislativa

El asesinato del político más conocido de Japón fue condenado en todo el mundo. El presidente estadounidense, Joe Biden, ordenó que las banderas se izaran a media asta el domingo y el mandatario chino, Xi Jinping, se dijo "profundamente entristecido".



La prensa local informó que un velorio para Abe tendrá lugar la noche del lunes y un funeral solamente para familiares y allegados el martes.



Abe procedía de una familia política y se convirtió en el primer ministro más joven de la posguerra cuando asumió el poder en 2006 a los 52 años.



Sus opiniones nacionalistas crearon división en el país, en especial su deseo de reformar la Constitución pacifista japonesa para reconocer a las fuerzas armadas del país, y enfrentó numerosos escándalos, incluyendo denuncias de favorecer a sus allegados.



Otros lo elogiaron por su estrategia económica y sus esfuerzos por poner a Japón en el escenario mundial, que incluían cultivar lazos estrechos con el predecesor de Biden, Donald Trump.

Lea también: A 11 aumenta la cifra de víctimas identificadas tras derrumbe de glaciar en Italia



Kishida, de 64 años, fue descrito en su momento como uno de los sucesores favoritos de Abe, y mantiene una sólida mayoría parlamentaria junto con su aliado por coalición, Komeito.



Se espera que con los comicios del domingo se consolide ese control del poder, dejando a Kishida aún mejor posicionado para entrar en unos "tres años dorados" en los que no se enfrentará a más elecciones.



No obstante, se enfrenta a importantes obstáculos políticos, como el aumento de los precios y la escasez de energía.



Las urnas cierran a las 20H00 (11H00 GMT), con resultados estimados de los medios de comunicación japonenes inmediatamente después.