Jaime Ostos, torero español, murió en Colombia a sus 90 años de edad  

Jaime Ostos, torero español ya retirado, murió este sábado a los 90 años de edad en Colombia, confirmaron sus familiares.



Ostos falleció de un infarto en Bogotá mientras dormía, según informó el diario El Mundo de España, luego de haber pasado unos días en Cartagena.



"Estaba fenomenal, cogió un vuelo y se fue para Colombia. Ha muerto sin dolor. Estaba con el amor de su vida, pero sin sus hijos. He hablado con mi hermana Gaby que me ha llamado llorando. Con el que no he hablado es con Jaime que vive en Estados Unidos, pero siempre estaba muy pendiente de él. Todos estábamos muy pendientes de él", indicó Jacobo Ostos, hijo del rejoneador, en entrevista con el programa 'Viva la vida' de Telecinco.

Lea también: Susto en el juego del Al Rayyan de James Rodríguez por el desplome de un jugador



El torero viajó a nuestro país desde finales del año pasado para pasar las festividades junto a su esposa, María Ángeles Grajal, y asistir a las ferias taurinas de Cali y Manizales. La pareja tenía pensado regresar a Madrid este domingo.



Ostos nació el 8 de abril de 1933 y se formó como piloto de avión tras estudiar el bachillerato; sin embargo, su vocación lo llevó a los 19 años a ingresar a la tauromaquia.



Se hizo famoso en la década de los 60, en la que acumuló grandes presentaciones en ciudades como Sevilla y Madrid y se hizo reconocido como una de las grandes figuras taurinas del siglo XX. Se retiró de competencia al inicio de la década de los 80.



En 2020 fue internado dos meses por una grave lesión de espalda y debió ser intervenido dos veces. Además, se contagió de covid-19, enfermedad que logró superar sin graves complicaciones.