Invasión a las sedes del poder e intervención militar, lo que deja la tensión política en Brasil

Manifestantes rompieron ventanas y vandalizaron el Congreso de Brasil mientras la policía lanzaba bombas lacrimógenas: miles de bolsonaristas sembraron caos este domingo en Brasilia.



En el edificio modernista que alberga el Senado y la Cámara de Diputados de Brasil, una marea humana vestida en verde y amarillo, escaló la rampa que accede al techo y penetró hasta las oficinas legislativas, según imágenes difundidas por medios pero también lo observado por la AFP.



En los vidrios de la fachada que por momentos quedaron en pie los seguidores del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro inscribieron algunas de sus demandas: "Intervención ya", dirigida a los militares.



En otra pintaron "Destitución de los tres poderes", en referencia al Ejecutivo, Legislativo y Judicial.



"Pido a las Fuerzas Armadas que tomen el poder y limpien el Congreso, hagan una limpieza general", dice Isabella Silva, una funcionaria pública de 49 años.



Por varias horas la sede del Congreso brasileño parecía cubierta por un manto de verde y amarillo, los colores de la bandera brasileña pero apropiados por los bolsonaristas,

👉 En imágenes difundidas en redes sociales registraron como los simpatizantes del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, invadian instalaciones del Congreso y llegando hasta el palacio Presidencial. pic.twitter.com/NHO13YJrvE — El País Cali 📰 (@elpaiscali) January 8, 2023



Las imágenes recordaban la invasión del edificio del Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, en Washington, por partidarios del entonces presidente republicano Donald Trump, aliado de Bolsonaro.



A diferencia del ataque en la capital estadounidense, que ocurrió un miércoles, los edificios gubernamentales invadidos en Brasilia no albergaban trabajadores en su interior por el feriado dominical.



Pero la invasión del domingo en sí fue de mayor envergadura, porque además del Congreso los bolsonaristas rápidamente lograron ocupar y hacer desmanes también en el palacio presidencial de Planalto y la sede de la corte suprema.



A las afueras del Congreso, sobre el amplio engramado rodeado por los edificios de los ministerios, gente vestida de verde y amarillo, o con las banderas de Brasil al cuello se sentaban sobre el césped, mientras los helicópteros policiales sobrevolaban a poca altura.



Los manifestantes, que antes aplaudieron la llegada de policías a caballo lanzaban insultos a las bombas lacrimógenas que caían desde las aeronaves.



Dos patrullas de la policía federal que quedaron dentro del cerco de los manifestantes fueron vandalizadas y al menos una quemada, y los manifestantes robaron bastones de uso policial.

"Vamos a regresar"

Una semana después de la toma de posesión del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil por tercera vez, los bolsonaristas descontentos con el resultado electoral desfilaron hasta la zona en la capital donde se concentran los tres poderes del Estado, la denominada Explanada de los Ministerios.



"Nosotros los patriotas fuimos robados en las urnas por Lula", dice a AFP Silva, que pide una "intervención militar" de los tres poderes del Estado.



El grito de "intervención militar" estalló por momentos entre la multitud que permaneció sobre el Congreso o sus alrededores a pesar del acecho de las lacrimógenas y la lluvia.



Algunos vinieron en familia y había personas mayores.



"Vine por la historia, por mis hijas", dijo Sarah Lima, ingeniera de producción, junto a sus niñas gemelas de 19 meses, las tres con la camisa amarilla de la Seleçao, un símbolo apropiado por los bolsonaristas.

👉En imágenes enfrentamientos con simpatizantes del expresidente brasileño Jair Bolsonaro luego de una invasión al Palacio Presidencial de Planalto en Brasilia este domingo.



📷 AFP / El País pic.twitter.com/Xjk2E17c3B — El País Cali 📰 (@elpaiscali) January 9, 2023



La mujer vino desde Goianesia (ciudad a 300 km de Brasilia, en el vecino estado de Goiás), para pedir una nueva verificación de la elección del 30 de octubre que ganó Lula y "mostrar si realmente fue verdadera o no".



"No reconocemos este gobierno porque es ilegitimo", dice a AFP Víctor Rodrigues, que como otros cientos de bolsonaristas acampó desde los comicios ante el comando del Ejército en Brasilia para pedir una intervención militar e impedir la asunción de Lula.



Al caer la noche, la policía finalmente recuperó el edificio del Congreso, y los manifestantes comenzaron una marcha fuera de los predios gubernamentales.



Rodrígues, que dejó a su familia y su tienda está "prácticamente" cerrada por su compromiso político, dice que no cesará en su empeño.



"No retrocedemos, saldremos de aquí pero con seguridad vamos a regresar", afirma.

👉En este domingo varios manifestantes invadieron el Congreso, el Tribunal Supremo y el palacio presidencial de Planalto. Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos en un intento fallido por dispersar a los manifestantes.



📷 AFP / El País pic.twitter.com/d66Iklh9wG — El País Cali 📰 (@elpaiscali) January 9, 2023

Intervención militar

Las impactantes imágenes divulgadas recuerdan a la violenta invasión del edificio del Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, en Washington, por los partidarios del entonces presidente republicano Donald Trump, aliado de Bolsonaro, para impedir la certificación del demócrata Joe Biden como vencedor de las elecciones de 2020.



"Tenemos que restablecer el orden, tras esta elección fraudulenta", dijo a la AFP Sarah Lima, ingeniera de 27 años y partidaria de Bolsonaro llegada de Goianesia (ciudad a 300 km de Brasilia, en el vecino estado de Goiás) en el lugar de los hechos. "Estoy aquí por la historia, por mis hijas", agregó.



La marea humana irrumpió en el Congreso nacional, con muchos manifestantes ondeando banderas brasileñas en un tinte patriótico similar al de los seguidores de Trump.



En ese edificio, donde el Senado y la Cámara de Diputados de Brasil llevan a cabo sus sesiones legislativas, las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos en un intento fallido por dispersar a los manifestantes.



El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, "rechazó con vehemencia esta protesta antidemocrática, que debe ser castigada con todo el peso de la ley", en Twitter.

👉La Policía se enfrenta con los partidarios del expresidente brasileño Jair Bolsonaro durante la manifestación frente al Palacio Planalto, en el cual algunos terminaron lesionados.



📷 AFP / El País pic.twitter.com/iaGlYRnP7l — El País Cali 📰 (@elpaiscali) January 9, 2023



El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió a su vez "respetar las instituciones democráticas" de Brasil. Mientras que los mandatarios de Chile, Colombia y Argentina condenaron la invasión de las sedes del poder.



Bolsonaro, quien perdió por estrecho margen ante el expresidente Lula (2003-2010), salió de Brasil a fines de año y viajó a Estados Unidos, al estado de Florida (sureste), donde ahora reside Trump.



Algunos de sus simpatizantes manifestaban ante cuarteles militares desde que fue derrotado para reclamar la intervención del Ejército, con el objetivo de impedir la vuelta al poder de Lula para un tercer mandato.



La investidura de Lula tuvo lugar el 1 de enero en Brasilia, sin que se registrara ningún incidente mayor y en presencia de miles de sus seguidores.