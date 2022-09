Intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y los talibanes de Afganistán

Los talibanes entregaron este lunes a Estados Unidos un veterano de la Marina estadounidense detenido desde hace más de dos años, a cambio de la liberación de un miembro clave del régimen talibán, declaró el ministro afgano de Relaciones Exteriores y confirmó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.



Amir Khan Muttaqi dijo que Mark Frerichs, que había sido secuestrado en 2020, fue intercambiado por Bashar Noorzai, un jefe de guerra afgano, que estuvo encarcelado durante 17 años en Estados Unidos por contrabando de heroína.



"Hoy, Mark Frerichs fue entregado a Estados Unidos y Bashar Noorzai nos fue entregado en el aeropuerto de Kabul", dijo Muttaqi en una conferencia de prensa en la capital afgana.



Dijo que el intercambio se produjo "tras largas negociaciones" y añadió que Frerichs fue entregado a una delegación estadounidense.



El presidente de Estados Unidos Joe Biden confirmó este lunes la liberación del ingeniero estadounidense Mark Frerichs. "Negociaciones exitosas que condujeron a la liberación de Mark requirieron decisiones difíciles, que no tomé a la ligera", dijo Biden en un comunicado.



El veterano de la Marina estadounidense trabajaba en Afganistán como ingeniero civil en proyectos de construcción cuando fue secuestrado, según el Departamento de Estado estadounidense.



El portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, dijo el lunes a la AFP que Noorzai no ocupaba ningún cargo oficial, pero que "proporcionó un fuerte apoyo, incluidas armas", cuando el movimiento islamista surgió en la década de 1990.



"Si el EIA (Emirato Islámico de Afganistán) no hubiera demostrado su firme determinación, yo no estaría aquí hoy", declaró a los periodistas Noorzai al llegar a Kabul.



Su retorno fue celebrado con gran entusiasmo por el régimen talibán, que regresó al poder en agosto de 2021 después de 20 años de ocupación de Afganistán por parte de Estados Unidos y sus aliados de la Otan.



Fotos publicadas en las redes sociales muestran a combatientes talibanes enmascarados poniéndole collares de flores alrededor del cuello.



Ningún país reconoció aún al nuevo gobierno afgano, ya que Washington repite a los talibanes que deben "ganar" su legitimidad antes de ser reconocidos por la comunidad internacional.



A pesar del orgullo de estos últimos por haber recuperado el poder, el país de 38 millones de habitantes se enfrenta a una de las peores crisis humanitarias del planeta, según las Naciones Unidas.



La situación no ha hecho más que empeorar cuando los desembolsos de miles de millones de dólares de ayuda exterior, que han sostenido la economía afgana durante decenios, se interrumpieron repentinamente con la retirada de Estados Unidos del país.